Les 10 événements people qui ont marqué les années 2010

Mariages, clashs, scandales, polémiques, ruptures... En dix ans, les actus croustillantes n'ont pas manqué d'alimenter les rubriques et autres journaux «people». Retour sur les dix événements qui ont marqué la décennie.

Lady gaga et sa «robe en viande»

Le 12 septembre 2010, à l’occasion des MTV Video Music Awards, cérémonie américaine prisée des stars, Lady Gaga, alors au sommet de sa carrière, faire sensation avec sa tenue. Exit la robe à paillettes et autres tenue de créateur, la chanteuse apparait sur le tapis rouge dans une robe, des chaussures, un chapeau et un sac entièrement faits de viande.

Pour la petite histoire, la tenue avait été conçue avec plusieurs pièces de bœuf argentin, conservées au préalable par des produits chimiques.

Si Lady Gaga a été la grande gagnante de la soirée, remportant par moins de huit prix dont le plus prestigieux, la «Vidéo de l’année» pour «Romance», sa tenue suscite une vive polémique. La Peta, l’association de défense des animaux, a ainsi estimé que la robe représentait «la violence sanglante et la souffrance». La star s’était défendue en soulignant qu’il y avait un message derrière sa tenue. «Je n’ai voulu manquer de respect à personne, mais si nous ne nous battons pas pour nos droits, nous ne serons bientôt plus que de la viande sur nos squelettes », avait-elle ainsi expliqué sur le plateau d’Ellen DeGeneres, peu après la cérémonie.

Malgré l’ampleur de la polémique, cette tenue a marqué l’histoire de la musique – preuve en est avec sa présence dans notre classement. A tel point que la tenue avait même été exposée au musée du Rock and Roll de Cleveland.

un Mariage royal

Le 29 avril 2011, le monde entier a les yeux tournés vers l’abbaye de Westminster, à Londres, où est célébré le mariage du Prince William et de Kate Middleton. Une union attendue de longue date par les Britanniques et par la mariée elle-même. Elle n’a pas été surnommée «Waity Katie» pour rien.

C’est en 2001, sur les bancs de l’université de St Andrews que le duc de Cambridge et Kate Middleton se rencontrent. S’en suivent de longues années avant que leur relation – connue de tous – soit officialisée. Le 16 novembre 2010, la famille royale annonce les fiançailles du couple. L’émotion est forte dans le pays. D’autant plus que la bague de fiançailles de Kate Middleton n’est autre que celle portée par Diana dans le passé.

Quelques mois plus tard, le 29 avril 2011, c’est l’effervescence. Et pour cause, les sujets de la reine Elisabeth II attendent un tel événement royal depuis le mariage du prince Charles et de Diana. L'union est retransmise dans le monde entier et pas moins d’un milliard de personnes suivront cette journée spéciale.

Comme le veut la tradition, le marié porte l’uniforme d’officier de l’Irish Guards. Kate, de son côté, fait sensation dans une robe en dentelle et satin signée Sarah Burton. La cérémonie respectera parfaitement le protocole et les traditions royales. Seule entorse : William a choisi son frère comme garçon d’honneur. Kate, elle, a choisi sa sœur Pippa comme demoiselle d’honneur principale. Cette dernière fait sensation pour sa silhouette. A l’issue de la cérémonie, le duc et la duchesse de Cambridge feront une apparition, là encore remarquée, au balcon de de Buckingham Palace.

© AFP

Depuis, le couple a eu trois enfants : George, né en 2013, Charlotte, née en 2015 et Louis, né en 2018.

Un couple mythique se sépare

Le 19 juin 2012, Vanessa Paradis et Johnny Depp annoncent dans un communiqué leur séparation après 14 ans de vie commune. Un véritable coup de tonnerre, tant le couple faisait rêver et paraissait inséparable.

L’actrice et chanteuse française et l’acteur américain s’étaient rencontrés en 1998 à Paris. Pendant quatorze ans, les deux stars ont formé un couple glamour, sans jamais se passer la bague au doigt, vivant entre Los Angeles et le sud de la France. Ils ont eu deux enfants, Lily-Rose, devenue mannequin, et Jack.

De la même manière qu’ils ont réussi leur union, ils ont également réussi leur séparation. Jamais, ils n’auront un mot négatif envers l’autre. Vanessa paradis volera même au secours de son ex-compagnon lorsque celui-ci est accusé par Amber Heard de violences conjugales. «Johnny est le père de mes deux enfants, il est une personne sensible, aimante et aimée, et je crois de tout mon cœur que les récentes accusations qui ont été faites sont outrageantes», écrit-elle en 2016 dans un courrier adressé à la justice.

Récemment, encore, Johnny Depp évoquait publiquement avec tendresse son ex-compagne, la qualifiant «d’incroyable».

Depuis leur séparation, Vanessa Paradis a refait sa vie, épousant l’écrivain et réalisateur français Samuel Benchetrit le 30 juin 2018. Pour l’acteur américain, en revanche, la situation est plus compliquée. En 2015, il épousait l’actrice Amber Heard rencontrée sur un tournage avant de se séparer avec fracas un an plus tard, sur fond d’accusations de violences conjugales et d’alcoolisme. Johnny Depp aurait par ailleurs de lourds problèmes financiers. Il semble également avoir du mal à rebondir au cinéma.

Scandale aux MTV VMAs

A chaque cérémonie des MTV VMAs, son scandale. L’édition d’août 2013 ne déroge pas à la règle et reste dans la mémoire collective. Miley Cyrus, ancienne idole des plus jeunes grâce à la série pour ados Hannah Montana, provoque un énorme scandale en dansant de manière très osée avec le chanteur Robin Thicke.

A l’époque, la chanteuse de 20 ans vient de sortir son nouvel album «Bangerz», dans lequel elle rompt définitivement avec son image de petite fille sage véhiculée pendant tant d’années par l’écurie Disney. Elle le prouvera encore davantage ce soir-là.

Sur la scène des MTV VMAs, Miley Cyrus participe à un medley de son tube et de celui de Robin Thicke, «Blurried Lines». Pendant toute la performance, la jeune femme enchaine les poses et danses suggestives et ne cesse de se toucher, langue tirée. Alors que Robin Thicke interprète son titre, Miley Cyrus effectue un «twerk» d’anthologie contre le chanteur.

La séquence suscitera une avalanche de réactions outrées, des twittos en passant par des associations de téléspectateurs et même quelques stars. Au-delà du scandale, ce «moment de télévision» marquera un tournant dans la carrière de la Miley Cyrus.

Une histoire d'amour révélée au grand jour

Scandale à l’Elysée. Le 10 janvier 2014, l’hebdomadaire people Closer révèle l’histoire d’amour entre le président François Hollande - alors officiellement en couple avec Valérie Trierweiler - et l’actrice et productrice Julie Gayet.

Le dossier de sept pages, titré sur «L’amour secret du président», qui contient de nombreuses photos, s’arrache. Le numéro s’écoulera au total à 610.000 exemplaires, soit le double de sa diffusion habituelle, et fera le tour du monde.

A l’Elysée, le chef de l’Etat ne décolère pas. Dans un communiqué publié le jour même, il dira «déplorer profondément les atteintes au respect de la vie privée auquel il a droit comme tout citoyen». François Hollande refusera par la suite de s’exprimer sur cette affaire, notamment lors de ses Vœux à la Presse, quelques jours plus tard.

Le 25 janvier, il diffusera un nouveau communiqué, officialisant sa rupture avec Valérie Trierweiler. La journaliste racontera, quant à elle, cette douloureuse étape dans son livre «Merci pour ce moment», paru quelques mois plus tard, en septembre.

Julie Gayet a porté plainte contre le tabloïd pour «atteinte à la vie privée». Quelques mois plus tard, elle obtiendra gain de cause au tribunal de Grande Instance de Nanterre, qui condamne Closer à verser 15.000 euros de dommages et intérêts.

Depuis la révélation de Closer, François Hollande et Julie Gayet restent très discrets, n’évoquant que très rarement leur vie de couple.

Un clash familial filmé

5 mai 2014, alors que les peoples les plus influents sont réunis à New York pour le traditionnel MET Gala, en coulisses, un événement de taille se produit. Ce qui aurait dû rester dans l’ombre fait le tour du monde grâce aux images de vidéosurveillance récupérées par le site américain TMZ.

Les faits se sont produits dans l’ascenseur d’un hôtel, dans lequel étaient présents Jay Z, Beyoncé, sa sœur Solange et un garde du corps. Pour une raison – alors inconnue lorsque les faits se sont produits – Solange semble s’adresser avec colère à Jay Z, avant de finalement exploser et de le frapper à plusieurs reprises. Le tout, sous les yeux de Beyoncé, qui ne s’interpose pas. Malgré l’intervention du garde du corps, Solange parvient à multiplier les coups contre son beau-frère, qui encaisse les coups sans répondre.

Une deuxième vidéo, publiée par la presse américaine, montre le trio sortir de l’hôtel. Si Jay Z et Solange affichent un visage fermé, Beyoncé elle sourit à la foule. Mais sous les yeux des photographes, la star et sa sœur montent dans un véhicule tandis qu’un garde du corps conduit le rappeur dans un autre véhicule.

A l’époque, bon nombre de rumeurs ont circulé sur les raisons de ce clash. Il faudra attendre 2016 et la sortie de l’album «Lemonade» de Beyoncé pour connaitre le fin mot de l’histoire. Dans cet opus, la chanteuse évoque longuement les infidélités de son mari, dont sa liaison avec Rachel Roy, qui aurait été découverte par Solange.

Un an plus tard, Jay Z sort à son tour un album, «4 :44», dans lequel il présente ses excuses pour ses tromperies. Lors de la promotion, il reviendra d’ailleurs sur l’épisode de l’ascenseur, assurant être en excellent termes avec Solange. «Nous n'avons eu qu'un seul désaccord en tout. Avant et après cela, tout s'est bien passé. Elle est comme ma sœur. Je la protégerai. C'est ma sœur», souligne-t-il alors.

L'affaire Nabilla

Novembre 2014. Nabilla, star de télé réalité, devenue célèbre avec sa phrase mythique «Non, mais allô quoi !», est alors au sommet. Mais dans la nuit du 6 au 7 novembre, tout bascule. Son compagnon, Thomas Vergara, rencontré lors d’un tournage, est blessé par arme blanche au niveau du thorax. Si le jeune homme est hospitalisé, ses jours ne sont pas en danger.

Dans un premier temps, Nabilla évoque aux forces de l’ordre une agression par plusieurs individus. Une version en laquelle ne croit pas la police, qui la place en garde à vue. La jeune femme change ensuite et affirme que Thomas s’est blessé tout seul au cours d’une dispute, alors qu’il était sous l’emprise de cocaïne. Nabilla reconnaitra finalement quelques temps plus tard avoir poignardé son compagnon lors d’une violente dispute.

Mise en examen pour tentative d’homicide et violences volontaires aggravées, la starlette est placée en détention provisoire à la prison pour femmes de Versailles. Preuve de l’engouement médiatique suscité par l’affaire, des clichés de Nabilla en prison seront publiés par Closer. Le 18 décembre, elle est remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire dans l’attente de son procès.

Dans les mois qui suivront, Nabilla violera son contrôle judiciaire à plusieurs reprises, d’abord en retrouvant Thomas, alors qu’ils ne doivent pas entrer en contact, puis en se rendant en Suisse pour une séance de dédicaces, alors qu’elle n’a pas l’autorisation de quitter le territoire français.

En avril 2016, Nabilla publie «Trop vite», une autobiographie dans laquelle elle revient sur l’affaire et témoigne de son expérience face à une notoriété soudaine et la folie médiatique qu’elle suscitait.

Le 19 mai de la même année, elle est condamnée par le tribunal correctionnel de Nanterre à 24 mois de prison, dont six mois ferme. Elle ne retourne pas pour autant derrière les barreaux : ayant déjà effectué plusieurs semaines de détention préventive, elle bénéficie d’un aménagement de peine.

Malgré cette terrible affaire, Nabilla et Thomas ne se sont jamais quittés. Et la page est définitivement tournée. Ils se sont mariés en mai dernier à Londres et ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon prénommé Milann, en octobre. Et Nabilla est parvenue à passer du statut de starlette de télé réalité à influenceuse glamour. Sa marque de cosmétiques rencontre par ailleurs un vif succès.

La fin des «Brangelina»

Coup de tonnerre sur la planète people. En septembre 2016, TMZ annonce l’impensable : Angelina Jolie a déposé une demande de divorce de Brad Pitt après onze ans de relation, dont deux ans de mariage.

Le couple glamour, qui s’était formé sur le tournage de «Mr & Mrs Smith» (alors que Brad Pitt était toujours marié à Jennifer Aniston), est alors parent de six enfants : trois adoptés par Angelina Jolie lorsqu’elle était encore célibataire et trois autres nés naturellement. C’est d’ailleurs après un incident avec l’un des enfants que l’actrice aurait pris sa décision.

Les médias people rapportent en effet que Brad Pitt, sous l’emprise de l’alcool, aurait eu une violente altercation avec Maddox, alors âgé de 15 ans. Une enquête avait d’ailleurs été ouverte contre l’acteur par les services de protection de l’enfance. Brad Pitt avait finalement été blanchi.

Reste que les deux stars se sont livrées bataille pendant des années. Le divorce n’a en effet été prononcé qu’en avril dernier.

Après être resté très silencieux, Brad Pitt a récemment évoqué l’affaire lors d’une interview au New York Times. La star de 55 ans a ainsi évoqué son combat contre l’alcoolisme, à l’origine de son divorce. «J’étais allé aussi loin que possible», soulignait-il ainsi en septembre.

Le braquage de Kim Kardashian

Depuis plus de dix ans, Kim Kardashian est LA star incontestée de la presse people. Révélée au public grâce à son amitié avec Paris Hilton, elle l’a depuis largement dépassé. Sextape, émission de télé réalité familiale, business, mariage avec le rappeur Kanye West, grossesses, réseaux sociaux, jeu vidéo… En quelques années, Kim Kardashian est devenue un véritable phénomène médiatique.

A la tête d’un empire, rien ne semblait pouvoir ébranler l’Américaine. Jusqu’à la nuit du 2 au 3 octobre 2016. Kim Kardashian est alors Paris, à l’occasion de la Fashion Week, séjournant pour l’occasion dans un hôtel particulier.

Vers 02h du matin cette nuit-là, des braqueurs font irruption dans l’appartement occupé par Kim K. Elle est alors ligotée et bâillonnée tandis que les malfrats, dont l’un est armé, s’emparent de ses bijoux, dont son imposante bague de fiançailles. Les braqueurs prennent la fuite à vélo avec un butin évalué à 9 millions d’euros.

«Le mec est entré, m’a arraché mon téléphone et m’a jetée sur le lit. ‘Là, je me suis dit, c’est bon, c’est fini’. Il a scotché mes jambes et a pointé son arme sur moi. Et j’étais persuadée qu’il allait me tirer dans la tête», racontera-t-elle quelques mois plus tard.

Kim Kardashian est traumatisée par ce qu’elle vient de vivre. Kanye West, en plein concert à New York au moment des faits, arrête le show en plein milieu lorsqu’il apprend la nouvelle. L’affaire fait le tour des médias – et pas uniquement people – et du monde entier.

La star quittera la capitale quelques heures plus tard et restera silencieuse pendant plusieurs semaines, y compris sur les réseaux sociaux (ce qui est un événement). Si elle est, depuis, largement revenue sur le devant de la scène, elle a néanmoins changé certains aspects de sa vie : sa sécurité a été considérablement renforcée et elle exhibe moins ses bijoux sur les réseaux.

Du côté de l’enquête, 16 hommes ont été arrêtés lors d’un coup de filet en janvier 2017. L’un d’eux, surnommé Omar le Vieux, le cerveau présumé de l’affaire, reconnait avoir participé au braquage. Au total, trois suspects sont placés en détention et dix autres sont mis en examen. Le procès n’a pas encore eu lieu.

Mariage royal, bis

Après avoir faire les choux gras de la presse people pour ses frasques – déguisement nazi, soirées (très alcoolisées), photos nu… - le prince Harry s’est considérablement assagi en quelques années.

Sur le plan amoureux aussi, il s’est apaisé, après avoir multiplié les conquêtes. C’est ainsi qu’en mai 2016 il rencontre à Toronto l’actrice américaine de la série à succès «Suits». Il racontera plus tard être tombé immédiatement amoureux de Meghan Markle. Pendant plusieurs mois, les deux tourtereaux vivront leur histoire à l’abri des regards.

Un an après leur première rencontre, ils officialisent leur relation lors d’une sortie publique. Et en décembre 2017, ils annoncent leurs fiançailles. Le prince Harry et Meghan Markle se marient quelques mois plus tard, le 19 mai 2018, sous les yeux du monde entier. Une cérémonie événement qui a lieu à la chapelle saint-George du château de Windsor, en présence de très nombreuses célébrités, parmi lesquelles George Clooney, Elton John ou encore le footballeur David Beckham.

Le 15 octobre de la même année, le couple annonce la nouvelle tant attendue dans tout le royaume, ils attendent leur premier enfant. Le petit Archie est né le 6 mai 2019.

Mais pour Meghan Markle, le conte de fée tourne parfois au cauchemar. Après avoir fait face à nombre de polémiques lors de son mariage – bien souvent lancées par sa propre famille avec qui elle est en froid -, la duchesse doit également composer avec les nombreuses attaques des tabloïd britanniques. Tant et si bien que le 1er octobre, le prince Harry a dénoncé publiquement la pression médiatique subie par son épouse, qu’il rapproche de ce que sa mère avait elle aussi vécu. Un fait rare, la famille royale ayant comme conduite de ne presque jamais commenter les rumeurs de presse.