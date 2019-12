Marion Cotillard et Camille Cottin chantent «Gangnam Style» dans un karaoké endiablé

Marion Cotillard et Camille Cottin ont partagé un moment hilarant et inattendu sur Instagram. Sur la vidéo, on peut voir les deux actrices s'adonner au karaoké sur le tube de Psy, «Gangnam Style», dans un coréen plus qu'approximatif.

La compagne de Guillaume Canet a publié la séquence sur son compte Instagram jeudi 19 décembre pour le plus grand plaisir de ses fans.

Sur les images, on peut voir les deux comédiennes, amies dans la vie, chanter à tue-tête, livrant une interprétation toute personnelle du tube coréen. En bruits de fond, on entend les personnes qui les accompagnent, rire de la scène.

La vidéo en noir et blanc de moins d'une minute a cumulé près de 300.000 vues en une journée.

Les fans pourront rapidement retrouver la voix de Marion Cotillard, cette fois-ci sur grand écran. L'actrice doublera le personnage de «Tutu la renarde» dans le film «Le voyage du Dr. Dolittle», dont la sortie est prévue le 7 janvier prochain.