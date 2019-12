Kylie Jenner critiquée pour avoir offert une bague en diamant à son bébé pour Noël

Rien n'est trop beau pour Stormi, la fille de Kylie Jenner et Travis Scott. A seulement 1 ans, la fillette a été particulièrement gâtée par le Père Noël qui lui a offert, en toute simplicité, une somptueuse bague en diamant.

Alors qu'elle s'est empressée de poster une vidéo du scintillant bijou dans ses «stories» Instagram, Kylie Jenner s'est rapidement attirée les foudres des internautes. Certains d'entre eux ne se sont en effet pas gênés pour critiquer ce choix jugé inapproprié pour un enfant en bas âge.

«Kylie est stupide. Elle a vraiment acheté une bague en diamant à un enfant de 1 an. Les Kardashian/Jenner sont vraiment prêts à tout pour acheter des cadeaux ridicules et hors de prix», s'est lamentée une internaute sur Twitter.

Kylie is so slow. She really got a one year old a diamond ring. The Kardashian/Jenner clan really go out their way to buy stupid expensive gifts

«Vraiment Kylie Jenner ? Une bague en diamant pour un enfant d'un an ? Cet argent aurait pu servir à des gens qui en auraient fait meilleure utilisation, comme par exemple les SDF ou les anciens combattants ou les refuges ou même les familles aux revenus modestes. Cet enfant n'aura jamais la valeur des choses. Très mauvaise éducation», pouvait-on également lire sur Twitter.

@KylieJenner really? A diamond ring for a 1 year old? That money could have been put to better use on people that would appreciate it, like homeless people or veterans or shelters or evem low-income families. That child will never know worth at this rate. Terrible parenting.

— DeAnna Charett (@DeAnnaCharett) December 27, 2019