Lena Dunham fait l'apologie de l'abstinence sexuelle

Célibataire depuis plus d’un an, Lena Dunham s’est confiée sur son choix de pratiquer l'abstinence sexuelle dans une interview accordée à l’édition britannique du magazine Cosmopolitan.

Après sa rupture avec le guitariste et producteur Jack Antonoff, la réalisatrice de la série américaine «Girls» a en effet décidé de vivre en se privant volontairement de toutes pratiques sexuelles.

«Je venais de subir une hystérectomie (procédure chirurgicale qui consiste à enlever l'utérus, ndlr), j’avais rompu avec mon petit ami, j’étais en train de mettre un terme à ma collaboration avec ma partenaire en affaires. Ce n’était pas dans mon intérêt de m’acheter une nouvelle paire de chaussures ni de me fiancer», a déclaré l’actrice de 33 ans dans les colonnes du magazine, dont elle a fait la une.

«c'est en réalité la chose qui m'a guérie»

Lena Dunham a alors pris conscience qu’elle avait besoin d’une pause : «Je me suis dit, tu sais quoi ? J'ai été en couple depuis mes 15 ans. Je dois faire un break. La sobriété, l'abstinence représente plus pour moi que de ne pas prendre de drogues, ça veut aussi dire que je m'abstiens d'avoir des relations négatives.»

Depuis, elle vit pleinement son célibat grâce auquel elle voit plus clair, et assume son choix, faisant fi des critiques. «Cela fait 14 mois que je suis complètement célibataire. Ça m'a amené beaucoup de clarté, parce que même si le monde a accepté le sexe et l'émancipation des femmes, notre relation avec le sexe est compliquée», a-t-elle ajouté avant de dénoncer l’industrie de la pornographie.

«On se conditionne avec le porno à devoir être performante quand on fait l'amour. Une fois que mon corps a commencé à lâcher, je ne pouvais plus faire ça et je me suis sentie vulnérable», a poursuivi la jeune femme, qui, lorsqu'on lui lance : «Oh mon dieu, tu n'as pas couché avec quelqu'un depuis plus d'un an», se contente de répondre : «Non, et c'est en réalité la chose qui m'a guérie».