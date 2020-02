Britney Spears, Pamela Anderson... les mariages de stars les plus brefs

Pamela Anderson a encore fait des siennes, avec un mariage qui a duré…douze jours. Certes, la star hollywoodienne n'en était pas à son coup d'essai, mais elle occupe une place de choix dans le palmarès des idylles de courte durée.

BRITNEY SPEARS ET JASON ALEXANDER (55 HEURES)

Officieusement, des stars de l'âge d'or d'Hollywood, tels Zsa Zsa Gabor (mariée neuf fois) et Rudolph Valentino ont fait mieux, avec des mariages ayant duré moins d'un jour, mais aussi des circonstances un peu troubles. Le record officiel appartient donc à Britney Spears et à son ami d'enfance, Jason Alexander, après une fête sans doute un peu trop arrosée à Las Vegas. Après 55 heures, le mariage est officiellement annulé.

DENNIS HOPPER ET MICHELLE PHILlIPS (8 JOURS)

En octobre 1970, la légende de Easy Rider, Dennis Hopper, multipliait les excès, ce n'est pas un secret. Son mariage avec Michelle Phillips, membre du célèbre groupe folk «The mamas & the papas», n'y a pas résisté longtemps. Le lendemain des noces, Dennis n'aurait même pas reconnu son épouse. Son appétit sexuel et ses demandes un peu particulières en la matière auraient fini de convaincre Michelle que cette union était une mauvaise décision.

CARMEN ELECTRA ET DENNIS RODMAN (9 JOURS)

Vegas, encore une fois. L'actrice de la série «Alerte à Malibu» et le basketteur des Chicago Bulls, vraisemblablement émêchés, ont scellé leur union sans y réfléchir suffisamment. Après neuf jours, les tourtereaux ont décidé d'annuler tout ça, mais ils sont restés bons amis.

What happened when Carmen Electra ran into ex Dennis Rodman recently https://t.co/JJ9ZAmwVh1 pic.twitter.com/LWnNbPnOYI — HuffPost (@HuffPost) January 9, 2016

PAMELA ANDERSON ET JON PETERS (12 JOURS)

Il y a deux ans, Pam filait le parfait amour avec le footballeur français Adil Rami. Une relation qui a pris fin il y a un peu plus de six mois, avec des rumeurs d'infidélité et de violences. L'actrice a alors rapidement rebondi, fêté son anniversaire avec son (l'un de ses ?) ex-mari, et a finalement épousé, à la surprise générale, un producteur qui l'avais aidé au début de sa carrière. Cherchait-elle à battre un record ? Quoi qu'il en soit, elle vient de demander le divorce après… douze jours de mariage, et elle se hisse à la quatrième place de notre classement.

ALI LANDRY ET MARIO LOPEZ (18 JOURS)



Un mariage qui a failli ne pas avoir lieu en 2004, et qui aurait dû être annulé. La veille, les infidélités de Mario Lopez, à l'époque star de la série «Sauvés par le gong», étaient déjà arrivées aux oreilles de sa future épouse. Ali a voulu y croire, malgré tout, mais le doute était là. Elle a alors passé quelques coups de fil et constaté que l'enterrement de vie de garçon avait été un peu trop loin et préféré divorcer.

Drew Barrymore et Jeremy Thomas (39 jours)

Depuis le film «E.T», Drew a souvent défrayé la chronique. Drogue, alcool… son adolescence n'a pas été de tout repos. A 19 ans, son mariage avec Jeremy Thomas, un un propriétaire de bar gallois, n'a pas duré longtemps. 39 jours, exactement.

PAMELA ANDERSON ET RICK SALOMON (60 JOURS)

Oui, Pam est présente plusieurs fois. En 2007, son mariage à Las Vegas (décidément) avec le joueur de poker Rick Salomon a tourné court. Dans sa demande, l'actrice a parlé de fraude pour carrément réclamer l'annulation de l'union, mais les détails n'ont jamais filtré depuis.

Kim Kardashian et Kris Humphries (72 jours)

Oui, Kim K. a eu une vie avant Kanye West. Si l'histoire de la sex tape de 2007 avec le rappeur Ray J, son petit ami de l'époque, est connue, son mariage avec un joueur NBA a en revanche été oublié par beaucoup. Il faut avouer qu'en 2011, Kris Humphries, 2,06m et 107 kilos, n'était pas une vedette de la ligue. Ce mariage avec la star de la téléréalité l'a brutalement mis sous le feu des projecteurs et leur relation n'y a pas survécu. Le joueur avait d'ailleurs raconté l'histoire, il y a quelques temps, sur le site The Players tribune. Selon lui, leur histoire était vraie, mais il n'avait pas prévu un tel déferlement médiatique.

Nicky Hilton et Todd Andrew Meister (89 jours)

La sextape qui a fait le tour du Web, c'est Paris Hilton. Le mariage de moins de trois mois, c'est sa sœur, Nicky. En 2004, la cadette, alors âgée de 21 ans, épouse un banquier de treize ans son aîné, Todd Andrew Meister. Las, l'histoire ne dure pas et le divorce est demandé, 89 jours plus tard.

lisa marie presley et nicolas cage (105 jours)

La fille d'Elvis et le neveu de Francis Ford Coppola ? Un mariage de rêve sur le papier, mais qui n'aura pas duré. Quatre mois après s'être dit oui, les deux héritiers ont rempli les papiers du divorce. Pour la fille du king, ce n'était pas une première, puisqu'elle est aussi connue pour son court mariage (deux ans, tout de même) avec le «king of pop», Michael Jackson, entre 1994 et 1996.

pamela anderson et kid rock (122 jours)

En toute logique, nous aurions dû nous arrêter au top 10. Mais la présence, à nouveau, de Pamela Anderson en onzième position, était trop tentante. Les circonstances du mariage ett la personnalité de son époux, le sulfureux Kid Rock, sont aussi du pain bénit. Le couple s'est uni - elle en bikini blanc et lui en jean et torse nu - sur la plage de Saint-Tropez, avec beaucoup de bulles de champagne au menu. Trois mois plus tard, après une fausse couche, elle a finalement déposé une demande de divorce pour «différents irréconciliables», une formule devenue un classique outre-atlantique.