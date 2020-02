Kim Kardashian et Kanye West font visiter leur maison

Le couple mondialement connu, Kim Kardashian et Kanye West, a dévoilé des images de sa superbe villa ultra design, au style minimaliste.

Au cours d’un entretien accordé au prestigieux magazine «Architectural Digest», Kim Kardashian et Kanye West en ont dit plus sur le design de leur maison, qu’ils ont imaginé avec l'aide de l'architecte Alex Vervoordt.

«Nous sommes passés devant cette maison incroyablement extravagante pendant qu'on se promenait dans le quartier, raconte Kim Kardashian à Architecture Digest. Je venais d'avoir North, et on marchait beaucoup pour m'aider à perdre du poids de la grossesse. Je ne connaissais pas le style de Kanye West à l'époque, mais je pensais que cette maison était parfaite. Kanye était moins enthousiaste. Il a dit 'c'est faisable'.»

La construction de leur salle de bain avait prolongé les travaux supplémentaires de huit mois, révèle la star.

Dans la vidéo, Kim et Kanye sont rejoints par leur fille North, qui répond à son tour aux questions, confiant ses activités préférées chez elle : organiser des concours de danse dans le couloir, jouer du violon, découvrir des animaux dans le jardin et regarder les «énormes cristaux». «Il y en a qui sont plus grands que papa», lance-t-elle, sous le regard amusé et tendre de ses parents.