Kim Kardashian et Kanye West consultent un sexothérapeute

Selon un proche du couple Kim Kardashian et Kanye West, les deux stars traverseraient actuellement dans une situation difficile, qui les pousserait à consulter un sexothérapeute.

Le site Radar Online révèle que l'intimité entre Kim Kardashian et Kanye West serait effectivement en péril. Et ce n'est pas la première fois qu'ils font appel à un spécialiste pour se sortir de l'impasse : «Ils ont déjà essayé cette méthode il y a quelques années, et cela avait sauvé leur mariage. Ils espèrent renouveler l'exploit», a confié ce proche du couple.

Les deux stars avaient en effet consulté après le traumatisant épisode du cambriolage parisien en 2016 où Kim Kardashian avait été retenue sous la menace d'une arme.

Désormais, ce sont les agendas particulièrement chargés du couple qui seraient en cause.

Selon le proche du couple, Kim Kardashian et son mari «évoquent leurs frustrations face à un conseiller qui leur donne des astuces pour s'ouvrir l'un à l'autre et mieux communiquer». Et le problème serait plus profond, car cette source affirme que «le conseiller leur fait des suggestions pour relancer leur vie sexuelle».

La faute à la religion ? Depuis quelques mois, Kanye West donne des sermons à l'église tous les dimanches et a critiqué certaines tenues osées de sa femme, comme celle qu'elle portait lors du Met Gala.