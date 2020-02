Kim Kardashian : sa plus jeune fille blessée au visage après un accident

Invitée sur le plateau de l’émission Good Morning America mercredi 5 février, Kim Kardashian a révélé que sa plus jeune fille âgée de 2 ans avait été victime d’un accident domestique quelques jours plus tôt.

«Ma fille Chicago est tombée de sa chaise haute, elle s’est éraflée tout le visage et a eu des points de suture», a expliqué Kim K. Plus de peur que de mal toutefois pour la fillette qui vient de fêter ses 2 ans. «Elle a une grosse cicatrice sur la joue mais elle va bien», a précisé la star.

«On doit faire face»

Et de relativiser : «des accidents de ce type arrivent malheureusement et on doit faire face en tant que parents».

Kim Kardashian en a également dévoilé davantage sur sa vie de famille, expliquant notamment avoir mis en place une organisation quasi-militaire.

«J’ai l’impression qu’être mère de quatre enfants rend la vie plus tranquille. Je me sens vraiment calme et surtout zen», a-t-elle ajouté, précisant que l’arrivée du petit dernier, Psalm, âgé de 8 mois, avait «rapproché toute la famille».