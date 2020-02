Jane Fonda annonce qu'elle va arrêter la chirurgie esthétique

L'actrice et militante écologiste Jane Fonda a pris une décision importante. Elle a annoncé qu'elle ne subirait plus d'opération de chirurgie esthétique.

Celle qui joue une des deux héroïnes de la série «Grace et Frankie» sur Netflix, a fait part de cette décision personnelle lors d'un entretien accordé à la version canadienne du magazine Elle.

«Je ne peux pas prétendre ne pas être superficielle, mais il n'y aura plus de chirurgie plastique - je ne vais plus me faire opérer», a-t-elle déclaré dans la revue avant de se confier sur le rapport compliqué qu'elle entretient avec son corps.

«Tous ces problèmes sont universels pour les femmes»

«Je dois travailler tous les jours pour m'accepter davantage. Ce n'est pas facile pour moi», a avoué au média l'actrice âgée de 82 ans. «Tous ces problèmes sont universels pour les femmes : "Je ne suis pas assez bien", "je dois plaire", (…) "je ne suis pas assez jolie", "je ne suis pas assez mince", "je ne suis pas assez intelligente"», a-t-elle déploré.

Loin d'avoir toujours eu un rapport apaisé avec son corps et son image, l'icône, dont les passages sur le billard sont de notoriété publique, a en effet souffert de boulimie jusqu'à ses 40 ans.

Adepte du bistouri et de l'autodérision

Et pour tenter de dépasser ces injonctions, l'octogénaire sort la carte de l'autodérision dès qu'elle le peut : « Je poste des photos de moi avec l’air hagard, et même une fois sans ma dent ! » a-t-elle plaisanté. Dans la série diffusée sur Netflix dont elle partage l'affiche avec Lily Tomlin, Grace, la femme qu'elle incarne refuse à tout prix de vieillir et ingère davantage d'alcool fort que de nourriture solide.

Son penchant pour le bistouri, et ses tendances anorexiques sont d'ailleurs fréquemment moquée par sa meilleure amie, comme un écho à la vie de son interprète, Jane Fonda.