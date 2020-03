Le chanteur britannique, Harry Styles, raconte son agression à l'arme blanche

Le chanteur britannique Harry Styles a raconté dans The Howard Stern Show l'agression dont il a été victime le soir de la Saint-Valentin.

Alors qu'il marchait dans les rues de Londres pour rentrer à son domicile, la star a été suivie par plusieurs hommes avec leurs capuches sur la tête. «J'entends des bruits de pas qui tentent de me rattraper, alors je traverse la rue et ils traversent aussi et je me dis 'Oh putain de merde (...) je suis sur le point de me faire voler'», détaille-t-il.

«tu as dix secondes»

Les agresseurs lui ont alors demandé des affaires ainsi que son téléphone. «J'ai sorti mon téléphone en me disant 'OK, c'est pénible, mais je vais le bloquer et en acheter un autre.'Puis un des types dit 'Déverouille ton téléphone', alors qu'un autre soulève son tee-shirt, montrant qu'il a un couteau coincé dans la ceinture. J'ai dit 'Désolé mec, je ne peux pas déverouiller mon téléphone'. Et le mec me répond : 'Tu as 10 secondes' et il a commencé le décompte», raconte l'artiste.

Harry Styles poursuit ensuite son récit en expliquant avoir vu une voiture s'approcher. Il en a donc profité pour courir vers elle et essayer de l'arrêter. «Je me suis dit que c'était une opportunité de fuir alors j'ai sprinté». Effrayé, l'automobiliste ne l'a pas aidé mais l'ancien chanteur des One Direction a réussi à courir jusqu'à son domicile sans se faire poursuivre.