Etchebest, Omar Sy, Thomas Pesquet, Schwarzenegger... les personnalités appellent à respecter le confinement

Face au déploiement rapide de l’épidémie de Coronavirus, la France est passée en stade 3. Alors que les images des Français circulant dans les rues, les parcs et les jardins ce week-end ont choqués, de nombreuses personnalités ont posté des messages sur Twitter appelant la population à respecter le confinement.

A commencer par le « coup de gueule » du chef Philippe Echebest lundi soir, à l’issue de l’allocution présidentielle, qui a déjà faire le tour du web. Avec son franc-parler habituel, le juré de Top Chef a martelé son message.

Il n’est pas le seul à avoir réagi. Personnalité du petit écran, acteur, star de la chanson et du ballon rond y sont aussi allés de leurs recommandations.

Certains n’ont pas manqué de souligner leur exaspération, à l’instar de Denis Brogniart.

Mais tous martèlent le même message : «Restez chez vous, restez à la maison». Parmi eux, Omar Sy, Ariana Grande et le footballeur Neymar appellent à la responsabilité et la solidarité.

L’astronaute Thomas Pesquet livre, de son côté, un tuto confinement, à la fois plein d'humour mais aussi scientifique. Arnold Schwarzenegger insiste, lui aussi, sur l'importance du confinement, à sa façon, c'est-à-dire entouré de ses animaux de compagnie : un poney et un âne.

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB

— Arnold (@Schwarzenegger) March 16, 2020