Coronavirus : le Prince Charles testé positif au Covid-19

L’héritier du trône britannique, le prince Charles, 71 ans, a été testé positif au coronavirus.

Un porte-parole de Clarence House, la demeure officielle du fils aîné de la reine Elizabeth II et son épouse, Camilla Parker-Bowles, a confirmé la nouvelle, tout en rassurant sur l'état de santé du prince de Galles, isolé en Écosse.

«Le prince de Galles a été testé positif au coronavirus. Il présente des symptômes bénins, mais reste en bonne santé et a travaillé de la maison ces derniers jours, comme d’habitude». La duchesse de Cornwall ne serait quant à elle pas touchée.

Cette annonce survient quelques jours après que le prince Albert de Monaco a lui aussi été testé positif au coronavirus. Impossible de savoir quand exactement les deux hommes ont contracté la maladie, cependant on note qu'il se sont rencontrés le 10 mars dernier à Londres, lors du sommet WaterAid's Water and Climate.

Le Daily Mail rapporte en outre qu’un employé du palais de Buckingham a également été testé positif au Covid-19. Réfugiés dans leur château de Windsor, la reine, 93 ans, et son mari le duc d'Édimbourg, 98 ans, ne seraient pas affectés par le Covid-19.

Statement regarding Prince Charles, who has tested positive for Coronavirus. @SBSNews pic.twitter.com/QQYRHUMSy7

— Ben Lewis (@benlewismedia) March 25, 2020