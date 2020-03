Coronavirus : Taylor Swift offre plusieurs milliers de dollars à ses fans les plus précaires

La chanteuse américaine Taylor Swift a versé plusieurs milliers de dollars à des fans rencontrant des difficultés financières en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.

L’interprète de «You need to calm down» a en effet offert 3.000 dollars, soit près de 2.700 euros, à plusieurs personnes qui ont notamment perdu leur emploi en cette période de crise sanitaire.

«Je ne peux pas le croire»

Parmi elles, Holly Turner, une photographe indépendante travaillant dans l’univers de la musique, rapporte Complex.

«J’ai posté un message sur Tumblr (une plate-forme de microblogage, ndlr) expliquant que j’avais peur de ne pas pouvoir rester à New York à cause de l'impact du coronavirus sur l’industrie de la musique. Taylor Swift m’a littéralement permis de rester ici. Je ne peux pas le croire», a-t-elle raconté sur Twitter.

i made a post on tumblr about how i was scared i wouldn't be able to stay living in NYC because of what corona has done to the music industry. @taylorswift13 literally single-handedly saved my ability to stay here. i cannot even believe my eyes right now

Une autre fan, Samantha Jacobson, a également raconté sur Tumblr avoir reçu 3.000 dollars de la part de la chanteuse de 30 ans juste après avoir expliqué qu’elle regrettait de ne pas pouvoir venir en aide au plus démunis en faisant un don sur le lien que Taylor Swift a partagé.

Taylor Swift gave $3,000 to a fan who posted on Tumblr about their financial struggles amid the Coronavirus crisis.

OHHHHH MY FUCKINGGGGFFF SHUT HP SHUT UPS BUT IP SHUT UP THIS CANT BE HAPPENING I CANT STOP SHAKONT I CANT STOP CRUING WHAT THE FUCK TULORLRL

«A cause du Covid-19, mon travail, qui est ma seule source de revenus, a fermé pour au moins 30 jours. Je n’ai pas de boulot, pas d’argent et aucun moyen de payer mes factures. Si jamais quelqu’un peut donner et à qui ça tient à cœur, peu importe combien, pour m’aider avec les factures», avait-elle écrit.

chômage record aux Etats-Unis

Une certaine Leah, obligée de faire ses «fonds de porte-monnaie pour payer les courses» et se disant «désespérée», a elle aussi eu la surprise de recevoir 3.000 dollars sur son compte bancaire.

«Une fois que je n’aurai plus de liquide, je ne pourrai plus payer mes courses et le gaz. J’ai tellement peur. Je n’ai jamais été dans une telle situation.», avait-elle confié.

La pandémie de Covid-19 causée par le nouveau coronavirus SRAS-CoV-2 a fait exploser les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis. Au total, plus de trois millions de personnes supplémentaires ont demandé à en bénéficier la semaine passée. Il s'agit d'un record historique.