Vidéo : Jean-Jacques Goldman sort du silence pour apporter son soutien au personnel soignant

Il se fait plutôt rare en France. Pourtant le chanteur préféré des Français, Jean-Jacques Goldman, est sorti de son silence, lundi 23 mars, pour apporter son soutien au personnel soignant en cette période inédite de pandémie de coronavirus.

Une prise de parole pour la bonne cause.

Sur l'air de sa chanson «Il changeait la vie» (1987), l'ex-chef d'orchestre des Enfoirés s'adresse à ceux qui sauvent des vies ou qui travaillent pour le maintien des services essentiels.

Jean-Jacques Goldman de retour pour dire MERCI aux soignants ! « Ils sauvent des vies ». Vidéo envoyée aux artistes membres des Enfoirés. #COVIDー19 pic.twitter.com/WSnx9arHnt — Jacques Serais (@JacquesSerais) March 23, 2020

« Des pères et des mères, docteurs ou brancardiers, aide-soignants, infirmières, agents de sécurité, qui ont mille raisons de rester confinés», reprend Jean-Jacques Goldman. «Mais leur propre raison : ne pas laisser tomber. Ils nous donnent du temps, du talent et du coeur, oubliant la fatigue, la peur et les heures».

Avant de finir par : «Et loin des beaux discours, des grandes théories... à leurs tâches chaque jour, sans même attendre un merci, ils sauvent des vies».

A la fin de cette reprise par le chanteur en personne, une série de photographies de médecins, infirmiers, caissiers... demandant de «restez chez vous».