Mila Kunis et Ashton Kutcher lancent un vin spécial pour le confinement

Ils auraient pu se mettre en scène en parodiant l’un de leurs films. Mais pour soutenir la lutte contre le Covid-19, les acteurs Mila Kunis et Ashton Kutcher ont préféré développer un vin de confinement, dont les recettes seront reversées à des œuvres de charité et des associations.

On connaissait l’amour que portent le cinéaste Francis Ford Coppola et les ex-Brangelina aux vignes et à leurs différents cépages. Mais on ne se doutait pas que l’ancien compagnon de Demi Moore et sa compagne étaient également amateurs de bons crus.

Afin d’aider les plus démunis aux Etats-Unis, Mila Kunis et Ashton Kutcher proposent à la vente une cuvée spéciale baptisée «Quarantine Pinot Noir». Pour se la procurer, il suffit de se rendre sur le site du couple : deux bouteilles pour 50 dollars.

Le plus ? Une étiquette qui ne comprend aucune inscription, ni illustration, permettant à chacun de personnaliser la bouteille et de faire passer des messages aux êtres chers pendant des apéros virtuels. Une belle occasion de trinquer pour la bonne cause...

Car, comme nous, les amoureux, confinés en Californie, ont expliqué dans une vidéo de plus de quatre minutes en ligne sur les réseaux sociaux, qu’ils appréciaient eux aussi de boire un verre de vin, le soir, quand ils discutent avec leurs amis via des écrans interposés.

Le couple a tenu à préciser que tous les bénéfices iront à GiveDirectly, Direct Relief, Frontline Responders Fund et America’s Food Fund, ajoutant que ce vin était une façon de les remercier pour leur combat au quotidien.