«The Simple Life» : Paris Hilton et Nicole Ritchie de nouveau réunies dans une téléréalité

Paris Hilton et Nicole Richie, duo emblématique dans «The Simple Life», feront leur retour à la télévision dans une nouvelle émission de téléréalité.

Un retour aux sources. Après avoir connu le succès dans la téléréalité «The Simple Life» de 2003 à 2007, Paris Hilton et Nicole Richie seront de nouveau réunies dans une nouvelle émission, a révélé TMZ, le 8 mai.

Le synopsis du projet n'a pas encore été révélé, mais les sources ont indiqué au média américain que ce ne serait pas une reproduction exacte de leur ancienne émission et qu'il ne porterait pas le même nom.

Paris et Nicole ont conclu la vente de leur projet à un streamer, après avoir discuté du projet pendant des mois et exploré des idées pour collaborer à nouveau. Néanmoins, le tournage n'a pas encore débuté, car la production en est encore à ses débuts.

La société de production de James Corden, «Fulwell 73», a finalement obtenu les droits de tournage, après une forte compétition entre les acheteurs potentiels suite à la présentation du projet.

Une émission emblématique de la pop culture

Su Instagram, Paris Hilton et Nicole Richie ont semblé faire allusion à cette nouvelle téléréalité le mercredi 8 mai, en partageant un collage de photos les montrant ensemble dans les années 2000. Elles ont toutes les deux déclaré en légende de la publication : «Depuis le premier jour : Sill et Bill», en référence aux surnoms qu'elles se donnaient à l'époque.

From Day 1: Sill and Bill pic.twitter.com/GDJp8ZmNnP — ParisHilton (@ParisHilton) May 8, 2024

Le duo est devenu célèbre il y a plus de vingt ans, après avoir participé à «The Simple Life» pendant cinq saisons. L'émission consistait à sortir les deux femmes aisées de leur confort habituel et à les placer dans des situations quotidiennes de la vie ordinaire, comme travailler dans des fermes, des restaurants de fast-food, des salons funéraires, etc., créant ainsi une comédie de choc des cultures. L'émission, qui a célébré son vingtième anniversaire l'année dernière, est toujours considérée comme un élément emblématique de la culture populaire.

Auparavant, les deux célébrités étaient célibataires, mais sont désormais mariées et ont des enfants. Nicole Richie a deux enfants avec son mari Joel Madden, qui est le chanteur du groupe Good Charlotte. Quant à Paris Hilton, elle a un fils, Phoenix, âgé d'un an, et une fille, London, née en novembre 2023, avec son mari, l'entrepreneur Carter Reum.