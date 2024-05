«Les Kardashian» : Kris Jenner annonce avoir une tumeur dans la bande-annonce de la nouvelle saison

Alors que s'apprête à sortir la cinquième saison de l'émission de télé-réalité intitulée «Les Kardashian», Kris Jenner, la matriarche, a annoncé à ses proches que des médecins lui avaient trouvé «une sorte de petite tumeur» dans la bande-annonce.

«Ils ont trouvé un kyste et une sorte de petite tumeur». Après avoir passé un scanner, Kris Jenner a partagé les résultats de son rendez-vous médical à ses filles, en compagnie de son petit-ami Corey Gamble, dans une bande-annonce de le saison 5 de la télé-réalité «Les Kardashian», centrée autour du quotidien du clan éponyme. Même si l’extrait relayé le 8 mai ne dévoile aucune information complémentaire sur l’état de santé de la matriarche, l’information risque à coup sûr d’intriguer les téléspectateurs.

Une grossesse compliquée pour Kourtney Kardashian

Pour savoir si la tumeur est maligne ou non, et où elle se situe, il faudra attendre la diffusion de la nouvelle saison, qui débutera le 23 mai. La vidéo de promotion montre également certaines réactions des filles de Kris Jenner. Il est ainsi possible d’apercevoir Kim Kardashian en train de pleurer, Kendall Jenner qui étreint sa sœur Kylie ou Khloé Kardashian en état de choc.

Il n’y a pas que la santé de Kris Jenner qui sera mise à rude épreuve. En atteste la bande-annonce relayée le 8 mai, Kourtney Kardashian, l’aînée de la fratrie a été extrêmement fragilisée durant sa dernière grossesse, l’obligeant à réaliser une chirurgie fœtale. La famille la plus célèbre des États-Unis fera son grand retour dès le 23 mai prochain en exclusivité sur Disney+.