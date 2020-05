Harry et Meghan logent dans une maison à 18 millions de dollars à Los Angeles

Voilà déjà deux mois que le prince Harry et Meghan Markle ont quitté le Canada pour rejoindre Los Angeles, où ils vivent désormais la dolce vita dans une luxueuse villa de Beverly Hills, d'une valeur de 18 millions de dollars.

Une propriété qui s'étend sur plus de 8 hectares, et appartenant à l'acteur, réalisateur et producteur américain Tyler Perry, que le couple a rencontré grâce à leur amie en commun, Oprah Winfrey. C'est ici que les époux du Sussex, qui ont renoncé à leurs fonctions royales en début d'année, ont choisi de démarrer une nouvelle vie à l'abri des regards indiscrets, la villa de Beverly Ridge étant ultra-protégée par une équipe de sécurité présente 24 heures sur 24.

S'ils avaient choisi de s'installer à Vancouver après avoir quitté le Royaume-Uni, Meghan Markle et le prince Harry se sont finalement envolés pour Los Angeles avant que le Canada ne ferme ses frontières pour éviter la propagation de la pandémie.

Selon un célèbre agent immobilier basé à Hollywood et interrogé par le Daily Mail, le loyer de la spacieuse demeure de douze chambres dans laquelle est confinée le couple serait estimé entre 20.000 et 40.000 dollars par mois.