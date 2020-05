L’ancien garde du corps de Kanye West critique le rappeur… avant de s’excuser

Invité du podcast Hollywood Raw, Steve Stanulis, ancien garde du corps de Kanye West, n’a pas mâché ses mots à propos du rappeur et des règles «ridicules» que ce dernier lui imposait.

Selon lui, Kanye West était un employeur particulièrement difficile à gérer, au point d’être la personne avec laquelle il a le moins apprécié travailler durant sa carrière de garde du corps. «Il exigeait qu’on se trouve à plus de 7 mètres derrière lui dans la rue. Donc, évidemment, si quelqu’un s’approchait et tentait quelque chose, le temps d’arriver à sa hauteur, on n’aurait rien pu faire», explique-t-il dans le podcast.

Steve Stanulis raconte également comment s’est déroulé leur première rencontre pendant la «fashion week», dans un ascenseur. «J’étais censé le retrouvé au studio. Quand il arrive, nous montons dans l’ascenseur, et il me dit : ‘Vous n’allez pas appuyer sur le bouton de l’étage où nous sommes attendus ?’. Et là, je lui ai dit que je n’avais aucune idée de l’étage, que c’était mon premier jour. Donc il a commencé à râler. ‘Donc vous me dîtes que vous ne vous êtes pas renseigné avant afin de savoir où je devais me rendre ?’ Je lui ai dit que non. Et il n’arrête pas de se plaindre. Donc je lui ai dit : ‘Écoute mec, il y a trois manières dont cela peut se passer. La première, tu peux me dire sur quel bouton appuyer, et comme ça je le saurais. Deux, vous pouvez appuyer sur le bouton, et je le verrais, et serais au courant. Ou trois, vous restez là toute la journée à me dire à quel point votre temps est précieux et nous allons nulle part’. Je le répète, c’était notre première conversation. Il a choisi la première option», raconte-t-il.

Steve Stanulis a également laissé entendre que Kanye West et Kim Kardashian prévenaient eux-mêmes les paparazzis de leurs déplacements. «Les paparazzis sont prévenus à l’avance par téléphone. Il n’y a aucune chance que, à chaque fois qu’ils se déplacent, toutes ces personnes soient au courant. Il y a définitivement quelqu’un pour les informer. C’est juste mon opinion… Ce que je dis c’est que ce n’est pas une coïncidence que, partout où ils vont, les paparazzis sont là aussi. Ou peut-être sont-ils plus forts que je ne le pensais», explique-t-il.

Après les réactions provoquées par cette interview, Steve Stanulis, qui aspire à devenir un réalisateur/producteur/acteur à Hollywood s’est empressé de présenter ses excuses via son compte Instagram, tentant de rejeter la faute sur les médias. Selon lui, les tabloïds auraient déformés ses propos en les sortant de leur contexte. «Je n’ai rien que du respect pour Kanye West et Kim Kardashian. Travailler avec lui m’a permis de progresser en tant qu’acteur et de devenir le réalisateur que je suis aujourd’hui», précise-t-il, avant de faire la promotion de son futur film.