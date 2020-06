Emma Watson au conseil d'administration du groupe de luxe Kering

Dix points pour Gryffondor ! L'actrice Emma Watson, notamment interprète d'Hermione Granger dans la saga Harry Potter, a fait son entrée au conseil d'administration du groupe français de luxe Kering, a-t-on appris ce mercredi 17 juin.

L'actrice britannique âgée de 30 ans fait partie des trois nouveaux administrateurs nommés mardi 16 juin, à l'issue du vote des actionnaires réunis en assemblée générale. Elle a également été désignée présidente du comité du développement durable.

Dans la convocation adressée aux actionnaires avant la réunion, Emma Watson est présentée comme «l'une des actrices les plus populaires et l'une des militantes les plus célèbres au monde».

Le groupe de François-Henri Pinault (qui détient les marques Gucci, Yves Saint Laurent ou encore Bottega Veneta) met également en avant le «militantisme» de l'actrice pour promouvoir la place des femmes dans la société ou dans le monde du cinéma. Kering souligne qu'elle est «pionnière dans l'action en faveur de la mode éthique».

Kering is proud to announce that @EmmaWatson is joining its Board of Directors, alongside @JeanLiuQing & Tidjane Thiam. Their appointments have been approved by Kering’s shareholders during the Group’s Annual General Meeting, as proposed by the Board of Directors in March. pic.twitter.com/WjfnZW0V4o

— Kering (@KeringGroup) June 16, 2020