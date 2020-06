Norbert Tarayre : l'incroyable transformation physique de l'ex-candidat de Top Chef

Au milieu d’une séparation, d’une nouvelle relation, et la naissance d’un quatrième enfant, Norbert Tarayre s’est lancé à corps perdu dans le sport depuis un an. Et sa transformation physique est impressionnante.

C’est sur Instagram que l’ancien candidat de Top Chef a partagé un cliché où on le voit en compagnie de son coach sportif. «Quel bonheur de se dépasser... se faire violence et d’atteindre ses objectifs», écrit-il en commentaire.

L’an dernier, Norbert Tarayre avait annoncé s’être mis au sport avec assiduité, lui permettant de reprendre confiance en lui, et dans ses capacités physiques et mentales, après avoir perdu 12 kilos. Force est de constater qu’il n’a pas abandonné en chemin malgré les difficultés rencontrées dans sa vie personnelle. En mars dernier, le cuisinier annonçait la séparation d’avec son épouse, et la mère de ses trois filles.

De nouveau en couple, sa nouvelle compagne vient de donner naissance à un petit garçon le 7 juin dernier. Un changement de vie réussi pour Norbert Tarayre.

