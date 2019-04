On a testé Macaille, l'antre de Norbert à Suresnes

Le truculent Norbert Tarayre continue à explorer le Grand Paris. Alors qu'il s'apprête à ouvrir deux établissements supplémentaires, notamment à Asnières, nous avons testé Macaille, son bistrot de Suresnes, où le chef propose sa formule gagnante.

Extérieurement, l'établissement, situé sur les bords de Seine, n'a pas le charme de Saperlipopette !, en plein centre-ville de Puteaux, ou de Là-Haut, son autre établissement de Suresnes, qui offre une vue à 180 degrés sur Paris. Mais une fois la porte franchie, le charme agit.

L'accueil est aussi professionnel que sympathique, et l'ambiance cosy, avec un espace habilement divisé en plusieurs salons. Les grandes tablées pourront trouver leur place, tout comme les couples, qui souhaiteraient une atmosphère plus intimiste.

AMBIANCE FEUTRÉE ET PLATS DE QUALITÉ

La déco, très soignée, et l'ambiance feutrée, séduiront à coup sûr. Tout comme la qualité des plats, ce qui ne gâche rien.

Fidèle à son image, Norbert prône la simplicité et l'authenticité. Pas de chichi, les plats ont des noms peu poétiques, mais efficaces : «La volaille», «La saucisse» ou «L'assiette végétarienne», par exemple.

DES TARIFS VOLONTAIREMENT ACCESSIBLES

Mais cette simplicité cache un choix judicieux de produits et des saveurs authentiques, tout sauf banales. Avec un menu entrée+plat+dessert à 29,90 € et des plats à la carte allant de 18 à 35 €, Norbert reste - volontairement - accessible.

Au rayon des desserts, la méthode Norbert continue. Mention spéciale à la «Crème brûlée» (6,90 €) et à la «Tarte chocolat» (8,90€), aussi simples et élégantes en apparence que délicieuses en bouche. Promis, on reviendra.

Macaille, 29 quai Gallieni, 92150 Suresnes