Taylor Schilling, star d'Orange Is The New Black, fait son coming out

Alors que le Pride Month (mois de la Fierté), touche à sa fin aux Etats-Unis, la star d'Orange Is The New Black Taylor Schilling a fait son coming out sur Instagram.

L'actrice a ainsi partagé une photo sur laquelle elle apparaît aux côtés de sa compagne, l'artiste Emilie Ritz. Cette dernière lui avait adressé un message plein d'amour : «je ne pourrais pas être plus fière d'être à tes côtés Taylor». C'est la première fois que cette dernière s'affiche ouvertement en couple avec une autre femme.

HAPPY PRIDE TO TAYLOR SCHILLING AND HER GF pic.twitter.com/F945YsPz8w — lauren phoebe bridgers’ vegetable (@haenelswift) June 28, 2020

Questionnée en 2017 sur sa sexualité, alors qu'elle jouait Piper Chapman, une prisonnière qui était en relation avec une femme, elle avait expliqué au Evening Standard qu'elle avait eu «des relation sérieuses avec beaucoup de personnes», assurant ne rentrer dans «aucune boîte». Elle n'avait pas été plus loin à cette période.

Cette nouvelle intervient alors que plusieurs personnalités ont également fait leur coming out ces dernières semaines. C'est par exemple le cas de Ben Aldridge (acteur dans la série Fleabag), Lili Reinhart (Riverdale) ou encore de Chyler Leigh (Supergirl ou Grey's Anatomy).

