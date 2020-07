Will Smith a-t-il autorisé sa femme Jada à avoir une relation avec un rappeur ?

Le rappeur August Alsina a affirmé lors d'une interview avoir une relation avec la femme de Will Smith, Jada Pinkett Smith, avec la bénédiction de l'acteur américain, alors que les mariés sont vus par beaucoup comme le couple idéal.

Marié depuis les années 1990, le couple Smith serait dans une relation libre, d'après August Alsina : «En fait, je me suis assis avec Will, et j'ai eu une conversation à propos de la transformation de leur mariage en partenariat de vie dont ils ont parlé de nombreuses fois... Il m'a donné sa bénédiction», a-t-il expliqué à l'animatrice de radio américaine Angela Yee. Mais il y a un hic : contactée par le média Page Six, l'équipe de Jada Pinkett Smith, a assuré que tout cela n'est «absolument pas vrai».

Agé de 27 ans, August Alsina aurait rencontré la mère de Jaden et Willow par l'intermédiaire de Jaden en 2015, rapporte Public. Il se serait alors fortement rapproché de la femme de 48 ans. A tel point que le rappeur se serait fortement attaché à celle-ci, cette histoire ne datant pas d'hier : «Je me suis totalement donné à cette relation pendant des années de ma vie [...] à tel point que je peux mourir maintenant et me dire que je me suis vraiment donné à quelqu'un».

La twittosphère partagee

Sur Twitter, certains internautes qui idéalisaient la relation du couple Smith tombent des nues :

Nonnnnnn Will Smith et Jada? Je suis essoufflé. Finalement je crois qu’on doit commencer à regarder les personnes trop riches et populaires autrement. Voici 2020 qui éclabousse mon acteur. — Frank Cyrille Dipoko (@ZetrovNation) July 1, 2020

Alors que d'autres s'étonnent que le triangle amoureux ne soit révélé au grand jour qu'aujourd'hui :

Mais ça date pas d'aujourd'hui que Will Smith et Jada ils sont comme ça, c'est des libertins et ils l'ont jamais caché. Carrément elle disait même que c'est pour ça que leur mariage fonctionne. C'est pour ça j'ai jms compris pourquoi vous idéalisez leur couple — BRWN SUGAR (@IccysR) July 1, 2020

Alors qui dit vrai, qui dit faux ? Au vu de l'ampleur que prennent les déclarations d'August Alsina sur les réseaux sociaux, d'autres réactions, notamment celle de Will Smith, ne devraient pas se faire attendre longtemps.

