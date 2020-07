Meghan Markle : voici sa nouvelle coupe seventies qui affole les réseaux sociaux

Lors du sommet féministe Girl Up, diffusé hier sur les réseaux sociaux, Meghan Markle a affolé les internautes en arborant une nouvelle coupe de cheveux très seventies. Au point de faire de l'ombre à son discours engagé.

L'épouse du prince Harry a en effet enregistré, depuis sa villa de Los Angeles, un discours féministe dans le but d'encourager la jeune génération à se mobiliser en faveur du progrès social. Mais ce sont surtout ses cheveux très longs et lisses sur sa robe bleu roi qui ont immédiatement été commentés par les internautes.

Meghan: *gets ready for Video Conference***





Archie: ««Who allowed you to be this beautiful?!»»





Harry: Who allowed you to TAKE MY BREATH AWAY ? #MeghanMarkle #MeghanXGirlUp pic.twitter.com/quFFMM1Xqg

— @Sussex_Prime_1) July 15, 2020