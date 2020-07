Naya Rivera s'est noyée en quelques minutes

Le quotidien britannique The Daily Mail s'est procuré le certificat de décès de Naya Rivera. Selon ce document, l'actrice révélée au grand public pour son rôle de Santana Lopez dans la série Glee, s'est noyée en seulement «quelques minutes».

L'actrice de 33 ans avait été portée disparue pendant plusieurs jours, avant que son corps ne soit retrouvé sans vie le 13 juillet dernier dans le lac Piru.

La jeune femme était venue dans ce lac situé dans la forêt nationale de Los Padres, dans le comté de Ventura en Californie, avec son fils Josey, 4 ans, pour une sortie en bateau.

Après avoir loué une embarcation le 8 juillet dans cette base nautique très fréquentée, Naya Rivera avait embarqué avec son fils, puis n'avait plus donné signe de vie.

L'accident formellement établi

Le garçonnet avait été retrouvé quelques heures plus tard par la police locale et avait indiqué aux agents qu’il était allé se baigner avec sa mère dans le lac et qu’elle l’avait ensuite aidé à remonter sur l’embarcation.

Mais quand l’enfant, qui était équipé d’un gilet de sauvetage, s’est retourné, il a vu «disparaître (sa mère) sous la surface de l’eau», avait expliqué le shérif du comté de Ventura, Bill Ayub.

Naya Rivera était ensuite restée pendant plusieurs jours introuvable avant que sa dépouille ne soit repêchée.

Alors que son autopsie avait confirmé que «ni l’alcool, ni la drogue n’avaient pu jouer un rôle» dans sa noyade, validant la thèse de l'accident, le certificat de décès relayé par le Daily Mail conforte à nouveau cette mort accidentelle.

Sa mort a provoqué l'émoi des fans de la série qui l'a révélée qui lui ont rendu de nombreux hommages, notamment sur les réseaux sociaux.

RYAN DORSEY EST SORTI DU SILENCE

Désormais enterrée au Forest Lawn Memorial Park, l'actrice a été inhumée dans la plus grande discrétion le 24 juillet dernier en présence de ses proches.

L'occasion pour Ryan Dorsey, ex-époux de Naya Rivera et père du petit Josey, de sortir pour la première fois du silence afin de lui rendre hommage.

«C'est tellement injuste. Il n'y a pas de mot pour exprimer la plaie béante laissée dans le coeur des gens», a ainsi commenté l'acteur de 37 ans.

Dévasté, l'homme a ensuite confié une anecdote qui a déchiré le coeur des fans de l'actrice : «Je me souviens parfois tu t'agaçais : 'Ryan, tu peux arrêter avec Snapchat !' Je suis content de ne pas t'avoir écoutée parce que maintenant j'ai des centaines de milliers de vidéos que Josey aura pour toujours et saura que sa maman l'aimait plus que la vie, et combien on s'amusait ensemble. Nous t'aimerons toujours».