Katherine Schwarzenegger et Chris Pratt ont eu leur premier enfant

Katherine Schwarzenegger et son compagnon l’acteur américain Chris Pratt viennent d’accueillir leur premier enfant.

Mariée depuis un peu plus d’un an à l’acteur connu pour interpréter le rôle de Peter Quill alias Star-Lord dans les Gardiens de la Galaxie ou la saga Avengers, la jeune femme aurait donné naissance à son premier enfant à Santa Monica, en Californie, rapporte le média américain ET.

C'est notamment le frère de Katherine, Patrick Schwarzenegger, qui a confirmé l’information. «Félicitations pour être devenu oncle ! Comment vont Katherine et le bébé ?», lui a lancé un journaliste, qui a filmé la scène. «Merci beaucoup. Ils vont bien. Je lui apporte un petit cadeau», a répondu le mannequin de 26 ans.

On ignore encore le sexe du bébé et la date exacte de sa naissance, les parents n’ayant pas encore annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Cependant, selon les informations de ET, la voiture de Chris Pratt a été repérée à l’hôpital St John’s de Santa Monica vendredi 7 août dernier, et la famille de Katherine Schwarzenegger ont rendu plusieurs fois visite au couple ces derniers jours.

Le nouveau-né est également le deuxième enfant de Chris Pratt, déjà papa d’un petit garçon de 7 ans, Jack, de sa précédente union avec l’actrice Anna Faris, dont il a divorcé en 2017. C’est également le premier petit enfant d’Arnold Schwarzenegger et sa femme Maria Shriver, les parents de Katherine.