Ellen DeGeneres s'excuse auprès de ses employés et les encourage à «ne pas avoir peur» d'elle

Murée dans un silence médiatique retentissant depuis le début de la polémique au coeur de laquelle elle est plongée depuis plusieurs semaines, Ellen DeGeneres a choisi de s'adresser directement à ses employés lors d'un appel visio. L'occasion pour la présentatrice star de faire son mea culpa et d'encourager son personnel à «ne pas avoir peur» d'elle.

Un échange longtemps attendu par les employés de l'émission, qui auraient beaucoup apprécié les mots de l'animatrice. «Elle a mis les pieds dans le plat. Ça a vraiment redonné le moral à certains. Elle a parlé sincèrement et à coeur ouvert, et a reconnu avoir des jours avec et des jours sans. Elle a également assuré n'avoir jamais demandé à ce qu'on ne la regarde pas dans les yeux en coulisses», a expliqué une source à US Weekly.

Ellen DeGeneres, qui a encouragé les membres de son personnel à «ne pas avoir peur de lui dire bonjour» lorsqu'ils la croisent, n'a pour l'instant pas souhaité s'exprimer publiquement sur les accusations dont elle est la cible et a même bloqué tous les commentaires sur sa page Instagram pour filtrer les critiques.

L'animatrice, qui s'est décrite lors de l'appel visio comme une «introvertie», a également notifié son personnel que trois des producteurs phares de l'émission, accusés de comportements sexuels abusifs, avaient été remerciés.

Ce n'est pas la première fois qu'Ellen DeGeneres s'exprime sur la polémique selon laquelle régnerait dans les coulisses de son émission une culture de la peur et de l'intimidation. En juillet dernier, dans une lettre adressée à son personnel, elle affirmait notamment : «Toutes les personnes qui me connaissent savent que les agissements dénoncés sont contraires à ce en quoi je crois et ce que j'espérais pour notre émission».