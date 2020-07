Des employés de la présentatrice américaine Ellen Degeneres dénoncent le «racisme» et «l'environnement toxique» de l'émission

Aux Etats-Unis, elle est l'un des poids lourds du monde de la télévision, avec une fortune personnelle estimée à plus de 400 millions d'euros. Si elle fait l'unanimité depuis plusieurs décennies, Ellen Degeneres pourrait bien devoir rendre des comptes aux Américains, alors que certains de ses anciens employés ont récemment uni leurs voix pour dénoncer le racisme et l'environnement toxique qui régneraient dans les coulisses de l'émission.

Les employés, qui ont tous témoigné anonymement dans les colonnes de BuzzFeed, ont évoqué des licenciements abusifs après avoir pris des congés maladie ou des congés pour cause de décès d'un membre de leur famille. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une ancienne employée noire a expliqué avoir été victime de remarques racistes de la part de certains producteurs ou rédacteurs de l'émission, qui auraient notamment comparé ses tresses à celles d'une autre employée de couleur, en ironisant sur sa peur de les «confondre».

«A chaque fois que j'évoquais un incident raciste à l'un de mes patrons blancs, il me racontait une histoire qui n'avait rien à voir sur l'un des ses amis noirs comme pour essayer de me montrer qu'il comprenait ce que je vivais. C'était vraiment un sketch», a-t-elle déclaré.

D'autres membres du personnel d'Ellen Degeneres ont également dénoncé la culture toxique cultivée dans les coulisses du show, expliquant avoir été informés qu'il leur était strictement interdit d'adresser la parole à la présentatrice s'ils la croisaient dans les couloirs.

Face à l'ampleur de la polémique, les producteurs de l'émission ont expliqué dans une déclaration à BuzzFeed prendre très au sérieux ces allégations et ont promis «de s'engager à changer les choses pour le meilleur». Des déclarations qui n'ont pas suffi à calmer les esprits, alors même qu'Ellen Degeneres est depuis quelques semaines au coeur d'une vaste campagne de dénonciation. L'animatrice, qui prône dans son émission la culture de la gentillesse, serait en réalité très loin d'être celle qu'elle prétend.

En mai dernier, l'un de ses anciens gardes du corps avait dénoncé le comportement de la présentatrice lors de leur première rencontre. «Elle était très froide et narquoise et c'était un peu humiliant de constater la façon qu'elle a de traiter les gens qui ne font pas partie de son cercle [...] Vous tombez amoureux d'elle lorsque vous la voyez à la télé mais c'est juste une façade», a-t-il révélé.

Quelques semaines plus tôt, un internaute avait évoqué la prétendue méchanceté d'Ellen Degeneres sur Twitter, en écrivant : «Tout le monde sait qu'elle est l'une des personnes les plus méchantes du monde. Répondez à ce tweet avec vos histoires les plus folles que vous avez entendu sur la méchanceté d'Ellen».

Un tweet qui a reçu plus de 2.700 réponses.

Right now we all need a little kindness. You know, like Ellen Degeneres always talks about!





She’s also notoriously one of the meanest people alive





Respond to this with the most insane stories you’ve heard about Ellen being mean & I’ll match every one w/ $2 to @LAFoodBank

— Kevin T. Porter (@KevinTPorter) March 20, 2020