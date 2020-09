Chris Evans sort de son silence après avoir publié par erreur une photo de son pénis

Pas facile de garder son sang-froid quand on vient de dévoiler un cliché de ses parties intimes sur les réseaux sociaux par inadvertance. Quelques jours après avoir commis cette erreur, Chris Evans est sorti de son silence.

Et l’interprète de Captain America dans la saga Marvel a su tirer son épingle du jeu (aucun jeu de mot ici) en se servant de sa mésaventure pour mieux éveiller la conscience citoyenne de ses fans. Hier, le comédien a décidé de surfer sur la vague énorme du buzz suscité par sa photo de pénis en appelant les Américains à aller voter le 3 novembre prochain. Une pirouette mêlant habilement humour et mauvaise foi.

Now that I have your attention .... VOTE Nov 3rd!!!

«Maintenant que j’ai votre attention… Aller voter le 3 novembre prochain», a-t-il rédigé sur Twitter.

Une réaction qui n'a pas manqué d'interpeller son collègue, Mark Ruffalo – qui incarne Hulk dans la saga Marvel – qui a profité de la situation pour lancer une pique à peine voilée au président de la République, Donald Trump.

.@ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See... silver lining.

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 13, 2020