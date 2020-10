Jean-Paul Belmondo : la vidéo de sa petite fille qui fait polémique sur Instagram

Annabelle Belmondo, la petite-fille de Jean-Paul Belmondo, est-elle un mauvais exemple ? C'est ce que lui reprochent certains internautes après la publication d'une vidéo sur son compte Instagram.

Sur ces images, publiées le 3 août, on peut voir la mannequin danser sur du James Brown en mini short, cigarette à la bouche. Elle est acompagnée de deux amies qui dansent, elles aussi, en nuisette.

Nostalgique, la jeune femme souhaitait partager un souvenir de ses vacances en Sicile. Elle a d'ailleurs accompagné sa publication du message suivant, en anglais : «Ramenez-moi au moment où l'été était plus chaud et l'hiver plus loin».

Mais la séquence a choqué certains abonnés de la jeune femme accusée de donner le mauvais exemple en s'affichant avec une cigarette. «Pas terrible de danser en fumant», a commenté un utilisateur d'Instagram.

«Oh mince the fun police is here ! (Oh mince la police de l'amusement est là !, en anglais)», a rétorqué la petite fille de Jean Paul Belmondo, bien décidée à ne pas se laisser faire.