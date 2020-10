Meghan Markle embarrassée par une photo avec un homme d’affaires sulfureux

La presse britannique s’emballe. Une photo de Meghan Markle en compagnie de Mansoor Hussain, riche homme d’affaire dans la tourmente, a refait surface sur les réseaux sociaux. Ce magnat de l’immobilier a été accusé par les autorités de blanchir de l’argent pour le compte de grands criminels du nord de l’Angleterre.

Leur rencontre remonte à bien avant son mariage avec le prince Harry. L’homme d’affaire fréquentait le milieu du show-business américain et a été vu de nombreuses fois bras dessus, bras dessous avec de grandes stars américaines, à l’instar de Beyonce, Kylie Minogue, ou encore Robbie Williams. C'est ainsi que Meghan Markle, alors comédienne à succès, a fait la connaissance de l’homme d’affaire. Ils se seraient rencontrés en 2013, lors du Global Gift Gala de Londres.

Meghan and the 'McMafia' millionaire: Tycoon who posed with stars forfeits £10m police say came from money laundering for gangsters https://t.co/2KS1lXEKpU

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 7, 2020