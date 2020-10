L'acteur Jeff Bridges annonce être atteint d'un cancer

C'est sur les réseaux sociaux que Jeff Bridges a annoncé, ce mardi 20 octobre, être atteint d'un cancer du système lymphatique. Une nouvelle qui a attristé ses fans.

L'acteur de 70 ans a annoncé sa maladie par un trait d'humour, en déclarant «New shit has come to light», une réplique empruntée au personnage de «The Dude», qu'il incarnait en 1998 dans «The Big Lebowski» des Frères Cohen. «Comme dirait The Dude. Y'a du nouveau. On m'a diagnostiqué un lymphome. Bien que ma maladie soit grave, je me sens chanceux d'avoir une excellente équipe de docteurs et mon pronostic est bon», a-t-il écrit sur sa page Twitter.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.





I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.





I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery. — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020

Jeff Bridges, qui a indiqué qu'il démarrait un traitement et informerait ses fans de son avancée, n'a pour autant pas oublié l'échéance de l'élection présidentielle, profitant de cette annonce pour encourager à voter.

I’m profoundly grateful for the love and support from my family and friends.





Thank you for your prayers and well wishes. And, while I have you, please remember to go vote. Because we are all in this together. https://t.co/6sAU4MYixl





Love, Jeff — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020

Les fans très attristés

Une nouvelle qui a bouleversé personnalités et anonymes, qui ont tous d'une même voix souhaité à l'acteur de se rétablir. «Hey 2020, laisse Jeff Briges en dehors de ça!», a notamment tweeté le comédien Travon Free.

Hey 2020, leave Jeff Bridges out of this! — Travon Free (@Travon) October 20, 2020

Sending you and your family love and healing. — Patricia Arquette (@PattyArquette) October 20, 2020

Jeff, sending you the wish, the hope, that you get everything you need and anything you want. — Kathy Griffin (@kathygriffin) October 20, 2020

Le lymphome, une tumeur maligne touchant le système lymphatique, existe sous deux formes principales (maladie de Hodgkin ou lymphomes non hodgkiniens). Il se place au 6e rang des cancers les plus fréquents et est le plus souvent observé chez les personnages âgées de plus de 65 ans, même s'il peut apparaître à tout âge.