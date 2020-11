Coronavirus : il montre sa perte du goût dans une vidéo tiktok en mangeant l'immangeable

Un handicap ou un superpouvoir ? L'un des symptômes du coronavirus est la perte du goût. Et si cela peut être particulièrement déroutant, voire difficile à vivre pour les amoureux de la nourriture, certains y voient l'opportunité de manger des choses qu'ils ne toucheraient pas en temps normal.

C'est notamment le cas de Russell Donnelly, un trentenaire originaire du New Jersey (Etats-Unis). Dans une vidéo publiée sur TikTok, on peut le voir croquer à pleines dents dans un oignon rouge, avant d'ingurgiter un petit verre de jus de citron et terminer sa dégustation par une pâte à l'ail. «Rien», «rien» et «rien», répète-t-il à chaque bouchée terminée, le visage stoïque, pour montrer que ces aliments n'ont aucun effet sur lui.

Et il faut croire que ce petit test improvisé a résonné chez beaucoup d'internautes, puisque la vidéo est devenue virale. Ce 15 novembre, elle cumule plus de 15 millions de vues sur TikTok. De quoi motiver Russell Donnelly, qui a retenté l'expérience dans d'autres vidéos avec des sardines, de la nourriture pour bébé ou encore de la moutarde. L'effet reste impressionnant, même si les vidéos ont été moins populaires que la première.

«C'est une maladie folle», assène Russell Donnelly. L'Américain a terminé sa série en expliquant qu'il avait eu de la chance de n'avoir eu «que» ce symptôme, encourageant ses nouveaux abonnés à se montrer «intelligents» et à «porter un masque». Pour rappel, les Etats-Unis sont le pays le plus touché au monde en nombre de morts dans cette pandémie de Covid-19, avec plus de 245.000 morts.