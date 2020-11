Meghan Markle révèle avoir fait une fausse couche cet été, un «chagrin insupportable»

Meghan Markle décrit un «chagrin insupportable», un deuil difficile. Dans un essai intitulé «Les pertes que nous partageons» et publié dans le New York Times, la duchesse de Sussex révèle avoir fait une fausse couche cet été, «un matin de juillet».

Elle raconte que la journée avait commencé comme n'importe quelle autre, jusqu'à ce qu'elle change la couche de son fils, Archie. «J'ai ressenti une forte crampe. Je me suis laissée tomber sur le sol avec lui dans mes bras, fredonnant une berceuse pour nous garder tous les deux calmes, la mélodie joyeuse contrastant fortement avec mon sentiment que quelque chose n'allait pas.»

"I knew, as I clutched my firstborn child, that I was losing my second,” Meghan Markle writes about her miscarriage. Today, we are sharing an essay by the Duchess of Sussex about the loss that she and Prince Harry suffered earlier this year. https://t.co/xCJbgPgufq

— New York Times Opinion (@nytopinion) November 25, 2020