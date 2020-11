Lâchés par Buckingham, Meghan Markle et le Prince Harry ont organisé leur propre cérémonie du souvenir

Le dimanche 8 novembre, les Britanniques ont célébré le «Remembrance Day», une journée d’hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale. Meghan Markle et le prince Harry, qui résident désormais aux États-Unis, ont organisé leur propre cérémonie, ayant été rayés de celle de la famille royale.

Le prince Harry avait demandé à Buckingham de déposer une gerbe de fleurs en son nom lors de la cérémonie officielle de la famille royale, ce dimanche au mémorial de la guerre à Londres. Ce fut notamment l’occasion pour la reine de faire sa première apparition publique en portant un masque.

Cette demande lui a été refusée par le Palais, lui rappelant qu’il avait décidé de quitter ses fonctions royales en allant s'installer aux États-Unis, selon la presse britannique. La reine Elizabeth II n’aurait pas été informée de cette demande ni du refus, ce qui a «profondément attristé» son petit-fils.

Cette cérémonie est pourtant très importante pour le couple, et notamment pour le prince Harry, qui a passé plus de dix ans dans l’armée britannique et est parti deux fois en Afghanistan. Lui et Meghan Markle ont été fleurir plusieurs tombes et l'obélisque du cimetière national de Los Angeles, pour rendre hommage aux soldats du Common Wealth morts pendant la guerre, rapporte le Daily Mail. Le couple a déposé des fleurs cueillies dans leur propre jardin, dans leur résidence de Santa Barbara, près de Los Angeles.

In honour of #RemembranceSunday, the Sussexes privately visited the Los Angeles National Cemetery earlier today. The couple laid flowers picked from their garden at the gravesites of two Commonwealth soldiers, one who served in the @AusAirForce and one from the @cdnartillery. pic.twitter.com/h3YbGoOAh1

— Omid Scobie (@scobie) November 8, 2020