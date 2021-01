Nicki Minaj : la rappeuse dévoile des photos et une vidéo de son bébé surnommé Papa Bear

Micki Minaj est fière de son petit garçon de 3 mois, dont on ne connaît toujours pas le nom. A tel point qu’elle vient de partager une série de photos et une vidéo de celui qu’elle surnomme «Papa Bear» via son compte Instagram.

C’est dans des vêtements de haute couture que le petit bout de chou, né le 30 septembre dernier à Los Angeles de son union avec l’ancien criminel Kenneth Perry, s’affiche sur le réseau social de la rappeuse. Celui qu’il faut appeler Papa Bear possède également de jolis bijoux, dont un collier en diamants à son nom (enfin, son surnom).

«Papa Bear, merci de m’avoir choisie pour être ta mère. Je vous souhaite à tous une année joyeuse et prospère. Merci pour l’amour et le soutien à travers ce voyage. Cela signifie beaucoup pour moi. Devenir une mère est de loin le métier le plus enrichissant qu’il m’ait été donné d’avoir. J’envoie de l’amour à toutes les mamans super-héros. Des gros câlins à toutes les femmes qui ont été enceintes pendant cette période si particulière», écrit-elle.