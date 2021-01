Harry Styles en couple avec Olivia Wilde ?

Harry Styles et Olivia Wilde ont été aperçus main dans la main. Il n’en fallait pas plus pour que la presse américaine annonce leur romance.

Les deux stars se sont montrées très proches l’une de l’autre lors du mariage de l’agent d’Olivia Wilde organisé le week-end dernier, raconte Page Six.

«Ils étaient très affectueux l'un avec l'autre, et ne se cachaient pas du tout auprès de leurs amis, explique une source à People. Ils se tenaient la main et avaient l'air vraiment heureux. Ça fait quelques temps qu'ils sont ensemble.» Harry Styles et Olivia Wilde seraient en couple depuis plusieurs semaines, croit donc savoir le magazine.

Les deux se sont rencontrés à l’automne dernier, sur le tournage du film Don’t Worry Darling dans lequel Olivia Wilde a dirigé l’acteur et chanteur. Ont-ils eu un coup de foudre l'un pour l'autre ? Rien ne semblerait s'y opposer côté coeur... Au début de l'année 2020, l’actrice de 36 ans s'est séparée de son mari Jason Sudeikis, avec qui elle a vécu pendant huit ans et a eu deux enfants. Quant à l’ancien membre des One Direction, 26 ans, il n’avait pas été surpris en charmante compagnie depuis son histoire avec la mannequin et comédienne française Camille Rowe, avec qui il aurait rompu en 2018.