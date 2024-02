Bafta 2024 : les plus beaux looks de stars

Les stars ont sorti leur plus belle tenue à l’occasion de la 77e cérémonie des Bafta, qui s’est tenue ce dimanche à Londres. Emma Stone, Bradley Cooper, Dua Lipa, Cate Blanchett… Voici les plus beaux looks de la soirée.

Lily Collins

L’actrice Lily Collins a fait crépiter les flashs des photographes dans sa robe bustier noire, dotée de manches ballon et d'un décolleté orné de roses.

©Reuters



Cate Blanchett

Cate Blanchett, qui était assise à côté du prince William, a opté pour une longue robe rouge grenat, agrémentée d'un harnais de corps en cristaux.

©Reuters



Dua Lipa

Sur le tapis rouge, la chanteuse Dua Lipa a fait sensation avec sa robe signée Valentino, pourvue d’une longue traîne.

©Reuters



Phoebe Dynevor

Phoebe Dynevor, alias Daphné dans la série à succès «La Chronique des Bridgerton», a illuminé le tapis rouge dans sa robe blanche et satinée.

©Reuters



Margot Robbie

Pour l’occasion, Margot Robbie a sorti ses manchettes et arboré une robe noir et rose, confectionnée par Giorgio Armani Privée.

©Reuters



Ryan Gosling

Ryan Gosling a lui aussi choisi de porter un costume tirant sut le rose pâle, en référence au film «Barbie», qui est finalement reparti bredouille.

Ryan Gosling ai Bafta. pic.twitter.com/olzpasOLuG — Rebelle Vague (@rebellevague) February 18, 2024

Bradley Cooper

Venu avec sa partenaire Carey Mulligan, Bradley Cooper, qui était nommé pour son film «Maestro», s’est glissé dans une veste à double boutonnage.

©Reuters



Naomi Campbell

Naomi Campbell était également présente au Royal Festival Hall. Elle est apparue dans une robe noire surmontée d'un cape.

Naomi Campbell attends the Bafta Film Awards. pic.twitter.com/dhKql87rR1 — 21 (@21metgala) February 18, 2024

Emma Stone

Emma Stone, sacrée meilleure actrice pour son rôle dans «Pauvres créatures», a attiré tous les regards avec sa robe orange de chez Louis Vuitton.