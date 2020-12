20 couples de stars qui se sont brisés en 2020

La crise du Covid-19 a-t-elle accentué les tensions au sein de leur couple ? Ces stars ont en tous les cas décidé en 2020 de faire chemin à part.

Megan Fox et Brian Austin Green

Les deux acteurs s’étaient passés la bague au doigt en 2010. Parents de trois enfants, ils ont confirmé être en procédure de divorce.

Brian Austin Green confirms breaking up with Megan Foxhttps://t.co/DHbevgVZgi





May 19, 2020



Brian Austin Green broke up with Megan Fox,





Megan... pic.twitter.com/lQWyQrEMrt — Content Catcher (@content_catcher) May 19, 2020

Cardi B et Offset

Mariés en 2017, les deux chanteurs devenus parents en 2018 d’une petite fille pénommée Kulture Kiar, ont décidé de divorcer. Si des infidélités de la part du Monsieur ont été évoquées pour expliquer la séparation, la chanteuse a expliqué dans une interview qu’elle souhaitait récupérer sa liberté.

Lili Reinhart et Cole Sprouse

Après trois ans d’amour, les stars de la série Riverdale ont mis un terme à leur relation.

I was having a decent Monday until I found out Lili Reinhart and Cole Sprouse broke up pic.twitter.com/E2gBL6gHXR — Kelli Johnson (@KelliJohnsonTV) July 22, 2019

Ashley Benson et Cara Delevingne

Les deux femmes étaient ensemble depuis deux ans et restent amies, en témoigne la réaction de Cara Delevingne quand son ex a été victime de commentaires violents sur les réseaux sociaux, après avoir été aperçue avec le rappeur G-Eazy. « À tous ceux qui détestent Ashley Benson, veuillez arrêter», a-t-elle demandé, avant d'insister sur le respect de sa vie privée : «Vous ne connaissez pas la vérité. Elle et moi sommes les seules à la connaître, et c'est exactement comme cela que ça doit être », avait écrit la mannequin et actrice.

Cara Delevingne and Ashley Benson broke up. This quarantine is not good for couples.



pic.twitter.com/Yqz9i0t56b — D (@brkngdwnn) May 7, 2020

Channing Tatum et Jessie J

Séparés en 2019, la chanteuse et l’acteur avaient décidé de se donner une nouvelle chance, sans succès...

Why Channing Tatum and Jessie J Broke Up Again https://t.co/n1MeHt1YrK — E! News (@enews) April 5, 2020

Olivier Sarkozy et Mary-Kate Olsen

La créatrice de mode s'est séparée d'Olivier Sarkozy, banquier et demi-frère de l'ancien président français. Elle a demandé un divorce d’urgence au début de la crise du coronavirus.

Mary-Kate Olsen and Olivier Sarkozy have split after 5 years of marriage—but their divorce is a bit of a question mark no thanks to coronavirus. https://t.co/HOOtKgUoae pic.twitter.com/spkUpC9KFy — E! News (@enews) May 13, 2020

Lana Del Rey et Sean Larkin

Le couple a rapidement pris conscience qu’il n’aurait pas d’avenir… Six mois seulement après le début de leur relation, Sean Larkin, policier en Oklahoma, et la chanteuse ont rompu. L’agenda très chargé de cette dernière qui travaillerait sur un nouvel album aurait motivé la rupture.

Lana Del Rey and Sean Larkin broke up, can this 2020 stop already?!? pic.twitter.com/hP0PtfN8oT — LDR FANPAGE (@lanasmysoulmate) March 19, 2020

Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet

Après leur coup de foudre sur le plateau de The King, les deux comédiens étaient ensemble depuis un an. Ils n’ont pas communiqué la raison de leur séparation.

Timothée Chalamet and Lily-Rose Depp have reportedly broken up. https://t.co/Z6UTDWrZwH pic.twitter.com/cCC0amb03Y — Glamour (@glamourmag) April 25, 2020

Dr Dre et Nicole Young

Après 24 ans de mariage, Nicole Young avait fait savoir à la fin du mois de juin qu’elle avait demandé le divorce. Elle réclamerait à son futur ex-mari 2 millions de dollars par mois de pension compensatoire temporaire. Elle demanderait aussi 5 millions de dollars pour couvrir ses frais de justice. Nicole aurait déclaré que Dre avait un comportement autoritaire, usant depuis toujours d’un « contrôle abusif » sur elle.

Dr. Dre's wife, Nicole Young, challenges their prenup as the couple head for divorce.





In filed legal documents, she claims she was forced to sign the prenup back in 1996.





Dr Dre is currently worth abt $1 billion & Nicole wants the court to separate the divorce frm prenup issues pic.twitter.com/urNt9SVnpX — Naija (@Naija_PR) August 5, 2020

Vanessa Hudgens et Austin Butler

La flamme s’est éteinte entre les acteurs qui étaient ensemble depuis 9 ans.

Rihanna et Hassan Jameel

Après trois ans de romance avec le milliardaire saoudien, Rihanna a mis un terme à leur relation. Leurs agendas respectifs ne leur auraient plus permis d’envisager un avenir à deux. La chanteuse fréquenterait maintenant le rappeur Asap Rocky.

#Rihanna#HassanJameel





RUPTURA





Según informa @usweekly, la cantante y el empresario han decidido poner fin a su relación tras 3 años juntos. pic.twitter.com/0bE8B0YPSO — 《Previously PINK》 (@PreviouslyPinks) January 17, 2020

Pamela Anderson et Jon Peters

Un mariage flash et puis s’en vont. L’actrice américaine et le magnat du cinéma, qui s’étaient déjà fréquentés dans les années 1980, se sont mariés en début d’année avant de demander le divorce 12 jours plus tard.. Et par texto s’il vous plaît.

'BATMAN' Producer JON PETERS Reportedly Broke Up With PAMELA ANDERSON With a Text Message https://t.co/ABsVbVfYQa pic.twitter.com/XjPUtbgsRj — ComicBook NOW! (@ComicBookNOW) February 9, 2020

Tony Parker et Axelle Francine

Le basketteur s’est séparé de la journaliste. Ensemble durant 9 ans, ils ont eux deux garçons.

Valery Hache/AFP

Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu

Le mercredi 11 novembre, c'est à la surprise générale qu'Ingrid Chauvin a annoncé sa séparation avec Thierry Peythieu. Un homme qui partageait sa vie depuis neuf ans et avec qui, après la mort de leur nourrisson, elle a eu un fils, Tom, en 2016.

Ingrid Chauvin (Demain nous appartient) et son mari Thierry Peythieu divorcent https://t.co/fyKEboY9C7 pic.twitter.com/C4B6Ln9ngT — Télé 7 Jours (@Tele7) November 12, 2020

Johnny Galecki et Alaina Meyer

Alors qu’ils se fréquentaient depuis 2018, l'acteur de Big Bang Theory et sa compagne, tous les deux parents d’un petit Avery né fin 2019, ont rompu.

Johnny Galecki, de the Big Bang Theory, termina namoro com Alaina Meyer https://t.co/m471XFDVRJ — Pipocas Club (@pipocasclub) December 10, 2020

Olivia Wilde et Jason Sudeikis

L’actrice et le réalisateur ont décidé de mettre un terme à leur engagement entamé il y a sept ans. Pour le bien de leurs enfants, Otis Alexander, 6 ans et Daisy Josephine, 4 ans, ils conserveraient des relations amicales.

News broke last week that Olivia Wilde and Jason Sudeikis had called it quits, and now a source is shedding light on the split. https://t.co/gWFOIzM1jc — ExtraTV (@extratv) November 21, 2020

Gerard Butler et Morgan Brown

Après six ans d’une relation en dents de scie, 2020 a sonné l’heure de la rupture entre l’acteur et la business woman.

It's over! Gerard Butler and longtime girlfriend Morgan Brown have split after nearly seven years together. See the other celebrities who broke up in 2020 so far. —> https://t.co/qFZWhmNe0B pic.twitter.com/hMBnUkpJgG — In Touch Weekly (@intouchweekly) August 20, 2020

Miley Cyrus et Cody Simpson

Durant leurs six mois de relation, le chanteur aurait aidé la jeune femme à ne pas replonger dans l’alcool. Miley Cyrus avait écrit sur Instagram être amoureuse de son meilleur ami…Mais deux âmes soeurs ne sont pas toujours faites pour être en couple...

Miley Cyrus Just Confirmed Her Split With Cody Simpson And Explained Why They Broke Up https://t.co/VFLxDftBNO — BuzzFeed (@BuzzFeed) August 15, 2020

Al Pacino et Meital Dohan

L’acteur de 79 ans et l’actrice israélienne de 43 ans étaient ensemble depuis deux ans.

Al Pacino and his girlfriend of two years Meital Dohan split & she's explaining the reasons why they broke up...one of them being money: https://t.co/mlJJIcRxFN — JustJared.com (@JustJared) February 18, 2020

Jennifer Garner et John Miller

L’actrice et le businessman John Miller resteraient tout de même de bons amis. On ne permettra pas de dire que ceci explique cela, mais les magazines people ont depuis remarqué que Jennifer Garner passait du temps avec un certain Bradley Cooper. Simple amitié ou histoire d'amour ? Les deux se sont connus il y a bien longtemps sur le tournage de la série Alias, dont elle incarnait l’héroïne.