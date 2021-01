Censuré deux fois sur Instagram, Elie Semoun pousse un coup de gueule contre le réseau social

L’humoriste Elie Semoun a poussé un coup de gueule contre Instagram, ce mercredi 13 janvier, après que l’une de ses vidéos a été censurée à deux reprises par le réseau social «pour cause de discours ou symboles haineux».

Au fil de la séquence, publiée le 2 janvier dernier, l'artiste de 57 ans présentait ses vœux à ses fans pour 2021, ainsi que ses excuses auprès «de la communauté portugaise, noire, musulmane et juive».

«J'ai dérapé, je n'ai pas fait attention à ce que j'ai écrit, je n'ai pas voulu manquer de respect, rien du tout, mais vraiment, je suis désolé. Là mon humour... C'est parti trop loin», a-t-il déclaré.

«Voilà, comme ça si je dérape en 2021, ben au moins je suis blindé, je suis sécurisé, il n'y a pas de problème, je me suis déjà excusé à l'avance», a-t-il poursuivi avant de conclure : «Allez, salut les PD... Oh pardon, je m'excuse auprès de la communauté homosexuelle».

«cette époque de coincés et de psychorigides»

Après la première suppression, l'acteur a rapidement réagi en se disant «choqué» par «le premier degré d'Instagram». Déterminé, il a alors partagé une seconde fois la séquence sur son compte. Mais Instagram a une nouvelle fois retiré sa publication.

«Ça fait deux fois que Instagram me retire ma vidéo, c'est bien la première qu'on me censure pour une vidéo ou justement je me moque du ridicule et du pathétique de s'excuser pour ça», a écrit sur Twitter le réalisateur de «Ducobu 3».

«Je ne comprends plus à rien à cette époque de coincés et de psychorigides et de crétins qui prennent tout au premier degré, a-t-il ajouté. La tyrannie de la bêtise nous envahit. Je vais continuer à faire ce que j'ai toujours fait : de l'humour non formaté».