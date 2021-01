Shy'm, maman : la chanteuse a accouché d'un petit garçon

Ce mercredi 27 janvier, Shy'm a annoncé l'heureuse nouvelle : la chanteuse a donné naissance à un petit garçon.

C'est par le biais d'un message sur Instagram que la jeune femme a fait savoir qu'elle était devenue maman : «Enterrés mes peines et chagrins égoïstes. Adieu Futile, nombril, ombre mélancolique. Le 22.01.21... et depuis, les plus belles cernes de ma vie. Neuve, vivante, à toi, Merci», a-t-elle noté en légende de la photo noir et blanc dévoilant la main de son petit garçon et le visage radieux au regard légèrement fatigué de sa maman.

Son ami Matt Pokora, lui aussi jeune papa, s'est empressé de féliciter la chanteuse.

Un bébé déjà star

La chanteuse n'a pas hésité, dès le 23 octobre 2020, à montrer son ventre rond dans le clip de sa chanson «boy» et dévoiler par la même occasion le sexe de son premier enfant. «C'est un évènement de ma vie, en tant que femme et en tant qu'artiste. J'avais envie de revenir femme avec une intensité, de la puissance. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai appris ma grossesse. C'est la chose la plus banale parce que beaucoup de femmes tombent enceinte, mais c'est la chose la plus extraordinaire, la plus remuante physiquement et psychologiquement aussi, quand ça arrive c'est complètement bouleversant», avait alors confié Shy'm dans un entretien à Purecharts.

Un enfant entouré de mystère

Si Shy'm a rapidement communiqué sur sa grossesse et cette naissance, elle préfère néanmoins garder sercrète l'identité de l'heureux papa. «Ce n'est pas parce que je dévoile ma grossesse que je vais commencer à parler de mon compagnon. J'ai toujours été très pudique là-dessus», expliquait-elle alors au Parisien. Une vie amoureuse que la star a toujours tenu à l'écart des projecteurs, exceptée sa relation avec le tennisman français, Benoît Paire.

En réalité, la chanteuse n'en est pas à sa première grossesse. Le 31 octobre dernier, Shy'm révélait avoir été victime d'une grossesse extra-utérine. «Il y a un an jour pour jour, je me suis retrouvée à l'hôpital, le ventre et le coeur à l'envers, en plein Halloween, en plein GEU (grossesse extre-utérine, ndlr), en plein horror movie», écrivait-elle sur le réseau social.

A voir aussi