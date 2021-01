La chanteuse Halsey révèle sa grossesse sur Instagram

L'année commence bien pour Halsey. La chanteuse américaine vient d'annoncer sa grossesse sur les réseaux sociaux.

L’artiste de 26 ans a posté sur son compte Instagram, suivi par plus de 23 millions d'abonnés, trois clichés dévoilant ses jolies nouvelles courbes. Mise en scène par le photographe Sam Damesh, l'interprète de « Without me » pose en jean et maillot ou le torse nu, cachant sobrement sa poitrine, dans un studio improvisé en extérieur. Une série de photographies graphiques que la jeune femme a accompagnée du message « Surprise», qui annonce donc l'arrivée de son premier enfant.

Un futur bébé dont le papa semble être le scénariste Alev Aydin. Ce dernier ayant répondu à ces jolies photos par un « je t'aime ». Reste à savoir pour quand cette naissance est prévue. Une grossesse qui ne doit pas manquer de combler la chanteuse. Il y a trois ans, Halsey, qui souffre d'endométriose et a régulièrement évoqué son combat contre cette maladie pouvant provoquer une infertilité, avait annoncé qu'elle allait faire congeler ses ovocytes.

