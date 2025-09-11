Handball : la capitaine des Bleues enceinte de son premier enfant

Capitaine de l’équipe de France féminine de handball, Estelle Nze Minko est enceinte de son premier enfant et devrait notamment manquer le prochain Mondial prévu dans un peu plus de deux mois.

«Bientôt nous serons 3». Âgée de 34 ans, Estelle Nze Minko a annoncé, ce jeudi, être enceinte de son premier enfant. Et la grossesse de la capitaine de l’équipe de France féminine de handball a également été révélée par le club hongrois de Györ, où évolue l’arrière gauche.

«Estelle Nze Minko attend un bébé. Estelle a toujours donné beaucoup de joie et d’énergie sur le terrain, et maintenant un tout autre type de bonheur l’attend avec son compagnon», a posté le champion d’Europe en titre.

«Mon partenaire et moi sommes très excités pour cette nouvelle aventure ensemble. Je me sens privilégiée de vivre cette aventure ici avec cette équipe et j'ai hâte de revenir pleine de passion, de motivation et surtout avec un nouveau membre de la green family», s’est réjouie, de son côté, Estelle Nze Minko, élue meilleure arrière gauche la saison dernière par la Fédération Européenne de hand (EHF).

Laissée au repos lors des premiers rassemblements des Bleues en 2025, Estelle Nze Minko avait été rappelée par le sélectionneur tricolore Sébastien Gardillou pour les prochains matchs amicaux contre la Roumanie (18 et 20 septembre). Mais sa participation semble compromise, elle qui devrait rester éloignée des terrains pendant plusieurs mois.

Elle devrait ainsi manquer le Mondial qui se tiendra en Allemagne et aux Pays-Bas (26 novembre-14 décembre), où les Tricolores défendront leur titre. Tout comme Chloé Valentini et Laura Flippes qui attendent également un heureux événement.