Une contamination au Covid-19 pendant la grossesse augmenterait les risques de troubles neurodéveloppementaux chez le bébé, selon une étude

Selon une étude américaine, publiée dans la revue du Collège américain des obstétriciens et des gynécologues, les enfants dont la mère aurait contracté le Covid-19 au cours de la grossesse auraient plus de risques de développer un trouble neurodéveloppemental avant l'âge de 3 ans.

Une découverte inquiétante. Une étude menée par les chercheurs du General Brigham Hospital de Boston, aux Etats-Unis, fait état des conséquences que pourrait avoir une infection au Covid-19 sur les fœtus.

Selon l'étude, publiée dans la revue du Collège américain des obstétriciens et des gynécologues, les bébés dont la mère aurait contracté le Covid-19 pendant la grossesse présentent un risque accru de subir des troubles du développement avant l'âge de trois ans. Certains se manifestent notamment par des retards de langage et des difficultés motrices.

«Cette découverte souligne l'importance de prévenir l'infection»

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont analysé les données concernant 18.124 naissances qui ont eu lieu à l'hôpital, de mars 2020 à mai 2021. Parmi les 861 bébés nés d'une mère qui a contracté le Covid-19 pendant sa grossesse, 140 d'entre eux ont présenté un trouble neurodéveloppemental avant l'âge de 3 ans, soit 16,3% des naissances.

À l'inverse, sur les 17.263 enfants non exposés aux virus durant la grossesse, seuls 1.680 ont présenté de tels troubles jusqu'à 36 mois, soit 9,7%.

Par ailleurs, selon l'étude, les troubles du développement sont plus importants chez les garçons et lorsque l'exposition au Covid-19 a eu lieu au cours du troisième trimestre de la grossesse.