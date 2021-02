Accusé de viols, Marylin Manson a été coupé au montage des séries American Gods et Creepshow

Après les déclarations de l’actrice Evan Rachel Wood et de quatre autres femmes au sujet d'abus sexuels et psychologiques qu'elles auraient subis de la part de Marylin Manson, les apparitions du musicien dans les séries American Gods et Creepshow ont été effacées.

La chaîne Starz a décidé de retirer le prochain épisode de la saison 3 d'American Gods dans lequel son personnage de Johan Wengren, un musicien dans un groupe de Viking metal baptisé Blood Death déjà apparu en début de saison, devait de nouveau faire une apparition. «Suite aux allégations portées contre Marilyn Manson, nous avons décidé de retirer sa performance dans l’épisode restant dans lequel il apparaît, dont la diffusion est prévue plus tard cette saison. Starz soutient sans équivoque toutes les victimes et tous les survivants d’abus», a confié à Deadline un représentant de la chaîne.

La participation de Marilyn Manson dans la série d’anthologie horrifique Creepshow, diffusée sur la plate-forme Shudder aux Etats-Unis, a aussi été supprimée. Ces désavoeux interviennent en même temps que celui de la maison de disque de Marylin Manson. «À la lumière des allégations troublantes de Evan Rachel Wood et d’autres femmes qui désignent Marilyn Manson comme leur agresseur, Loma Vista va immédiatement arrêter de promouvoir son album actuel. En raison de ces développements préoccupants, nous avons également pris la décision de ne plus travailler avec Marilyn Manson sur de futurs projets», a fait savoir le label dans un article de Variety. L’agence artistique CAA, réfléchirait aussi à rompre leur contrat avec le musicien.

«Mon art et ma vie font depuis longtemps l'objet de controverses, mais les récentes allégations à mon égard sont une horrible distorsion de la réalité. Mes relations intimes ont toujours été consenties, avec des partenaires éclairées. Peu importe comment et pourquoi d'autres personnes choisissent aujourd'hui de déformer le passé, c'est la vérité », s’est ce mardi défendu l’artiste dans un post Instagram.

La veille, l’actrice de Westworld Evan Rachel Wood - avec qui il a été en couple de 2007 à 2010 - avait posté un message sur le même réseau social dans lequel elle confiait avoir été abusée par lui. «Il a commencé à me manipuler quand j'étais adolescente et a horriblement abusé de moi pendant des années. Il m'a lavé le cerveau, m'a manipulée pour que je me soumette», a confié la comédienne avant d'expliquer sa démarche : «J'en ai fini de vivre dans la peur des représailles, des rumeurs, du chantage. Je suis ici pour dénoncer cet homme dangereux et demander des comptes aux nombreuses industries qui lui ont permis d'agir, avant qu'il ne ruine davantage de vies».

Evan Rachel Wood a ensuite affirmé se tenir «aux côtés des autres victimes qui ne se taieront plus ». Vanity Fair a dévoilé l’identité de quatre femmes qui disent aussi avoir subi des agressions sexuelles, violences et abus psychologiques de la part du musicien, dont le mannequin Sarah McNeilly. Toutes disent souffrir de syndrôme post-traumatique et réclament que «Brian Warner réponde de ses actes».

