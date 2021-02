Affaire Richard Berry : Marilou Berry affiche son soutien à sa cousine qui accuse l'acteur d'inceste

Actuellement à l’affiche de la série Je te promets, l’actrice Marilou Berry a publiquement apporté son soutien à sa cousine Coline Hiegel Berry, qui accuse son père Richard Berry d’inceste.

La fille de Josiane Balasko a ce mercredi 3 février partagé en story sur Instagram un message du collectif Nous Toutes - organisation qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles - sur laquelle il est écrit à plusieurs reprises «Soutien à Coline Berry», accompagné du hashtag «Me Too Inceste». L’actrice et réalisatrice a accompagné son post d'un remerciement à l'association.

Marilou Berry a en outre reposté une photo de famille sur laquelle figure notamment sa cousine Coline Berry. Un cliché qu’elle avait publié il y a deux semaines sur son compte Instagram.

Richard Berry se défend des accusations

Dans un long message posté mardi soir en story sur son compte Instagram, Richard Berry réfute «de toutes (s)es forces et sans ambiguïté ces accusations immondes». Coline Berry, 45 ans, la fille aînée de l'acteur Richard Berry, a déposé plainte le 25 janvier dernier, contre son père auprès du procureur de la République de Paris, pour «des faits de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant et corruption de mineur», a précisé le parquet. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de protection des mineurs (BPM). La plaignante devrait être auditionnée dans les prochains jours, même si les faits semblent désormais prescrits.

