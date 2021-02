Dita Von Teese prend la parole dans l’affaire Marilyn Manson

Alors que son ex-époux Marilyn Manson est accusé d’abus sexuels notamment par l’actrice Evan Rachel Wood, Dita Von Teese témoigne de sa propre expérience.

Répondant notamment à ceux qui se sont inquiétés pour elle, Dita Von Teese a posté hier un message sur son compte Instagram. La star du burlesque, qui a partagé la vie de Marilyn Manson entre 2001 et 2007, n’y incrimine pas son ex-époux tout en soulignant que «les abus quels qu’ils soient n’ont aucune place dans une relation».

«J’ai pris connaissance des informations concernant Marilyn Manson. A ceux qui ont exprimé leurs inquiétudes quant à mon bien-être, j’apprécie votre gentillesse», écrit Dita Von Teese en préambule de ce message avant de partager son expérience personnelle.

«Sachez, s’il vous plaît, que les détails rendus publics ne correspondent pas à mon expérience personnelle au cours des sept ans que nous avons passés ensemble en couple. Si cela avait été le cas, je ne me serai pas mariée avec lui en décembre 2005», note-elle revenant ensuite sur les raisons qui l’ont poussée à divorcer douze mois plus tard «en raison de l’infidélité et de la consommation abusive de drogue». Une prise de parole qu'elle accompagne également d'un autre message clair : «les abus de toutes natures n'ont aucune place dans une relation».

L'artiste et femme d'affaires encourage enfin les victimes à se reconstruire. «J'exhorte ceux d'entre vous qui ont subi des abus à prendre des mesures pour guérir et à se réaliser pleinement», poursuit-elle avant de conclure : «c'est ma seule déclaration à ce sujet. Merci de respecter cette demande».

