Olivia Wilde encense son nouveau compagnon, Harry Styles, second rôle dans son film «Don't worry darling»

Olivia Wilde est complètement conquise par son nouveau compagnon, Harry Styles. Pour le comprendre, il suffit de lire la manière dont elle parle de sa performance dans le film «Don't worry darling» sur son compte Instagram.

En couple avec l’ancien chanteur du groupe One Direction depuis plusieurs semaines, c’est une véritable déclaration d’amour que la réalisatrice du film Don't worry darling lui a fait sur le célèbre réseau social.

«Fait peu connu : la plupart des acteurs masculins ne veulent pas jouer de second rôle dans des films avec une femme dans le rôle principal. L'industrie les a amenés à croire que cela réduisait leur pouvoir (c'est-à-dire leur valeur financière) d'accepter ces rôles, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles il est si difficile d'obtenir des financements pour des films axés sur des histoires de femmes. Ce n’est pas une blague, il est difficile de trouver des acteurs qui reconnaissent que cela peut valoir la peine de permettre à une femme de tenir la vedette», commence-t-elle.

«Harry Styles, notre ‘Jack’. Non seulement il a savouré l'opportunité de permettre à la brillante Florence Pugh de se tenir sur le devant de la scène en tant qu’‘Alice’, mais il a imprégné chaque scène de son humanité. Il n’a pas eu à rejoindre notre cirque, mais il a sauté à bord avec humilité et grâce, et nous a époustouflés chaque jour par son talent, sa chaleur et sa capacité à faire marche arrière», poursuit Olivia Wilde.

Séparée de Jason Sudeikis depuis le début de l’année 2020, Olivia Wilde est officiellement en couple avec Harry Styles depuis plusieurs semaines. Elle a été vue récemment en train de déménager ses affaires de la maison qu’elle partageait avec le père de ses deux enfants pour s’installer chez le chanteur.

Olivia Wilde moves bags from Jason Sudeikis' home to Harry Styles' place https://t.co/T6N1P5EWFa pic.twitter.com/hoodHjQEoH — Page Six (@PageSix) February 15, 2021

A voir aussi