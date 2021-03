Nicolas Cage : qui est Riko Shibata, sa nouvelle épouse de 31 ans sa cadette ?

Nicolas Cage est un éternel romantique. Le 16 février dernier, l’acteur de 57 ans s’est marié pour la cinquième fois avec Riko Shibata lors d’une cérémonie discrète organisée dans un hôtel de Las Vegas. Mais qui est cette jeune femme de 26 ans qui a fait chavirer le cœur du comédien ?

D’origine japonaise, de la ville de Kyoto précisément, elle est présentée comme une comédienne par la presse people. Elle aurait rencontré Nicolas Cage au début de l’année 2020, dans la ville de Shiga, au Japon, rapporte le site britannique du Daily Mail. Manque de chance, leur relation a été interrompue par la pandémie – vous savez, le truc qui nous saccage l’existence depuis un an maintenant… bref, passons – mais elle s’est toutefois poursuivie à distance. Et à en croire Nicolas Cage, cela s’est plutôt bien déroulé. Au point de lui faire une demande en mariage 2.0.

«Elle a quitté New York et est retournée à Kyoto, je suis rentré dans le Nevada et je ne l'ai pas vue pendant six mois. Nous sommes très heureux ensemble et nous avons hâte de passer tout ce temps ensemble, donc j'ai fini par dire : 'Écoute, je veux t'épouser' et donc nous nous sommes fiancés sur FaceTime», a expliqué l’acteur l’été dernier, précisant au passage qui lui avait envoyé sa bague de fiançailles… par la poste.

On ne peut être qu’admiratif devant l’enthousiasme inébranlable de Nicolas Cage qui se marie, donc, pour la cinquième fois. On aurait pu croire, d’ailleurs, que sa dernière aventure aurait réussi à le décourager. Mais non. En mars 2019, il avait épousé Erika Koike après une soirée bien arrosée à Las Vegas, avant de déposer une demande d’annulation quatre jours plus tard. Qui avait été finalement refusée, l’obligeant à passer une nouvelle fois par la case divorce.

Lors de son mariage avec Riko Shibata, le 16 février dernier – date qui n’est pas un hasard puisqu’il s’agit du jour de la mort du père de l’acteur, en 2009 – Nicolas Cage a pu compter sur le soutien de son ex-femme, Alice Kim, et de son fils de 15 ans, Kal-el.

Nicolas Cage a été marié à Patricia Arquette de 1995 à 2001, à Lisa Marie Presley de 2002 à 2004, à Alice Kim de 2004 à 2016, et pendant quatre jours, en mars 2019, à Erika Koike. On espère que cette fois, ce sera la bonne.